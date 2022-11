Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio martedì 22 novembre 2022, in arrivo pioggia e vento: raffiche fino a 100 km/h

Poppea si avvicina. Il nuovo ciclone in transito, proprio durante queste ore, sulla Francia, arriverà nella serata di oggi, lunedì 21 novembre 2022, anche sulla nostra Penisola. Questione di poche ore, e saremo anche noi alle prese con le conseguenze dell’ennesimo ciclone di queste settimana. Come avvertono anche gli esperti delle previsioni, il ciclone porterà con sé tutta una serie di ripercussioni anche potenzialmente pericolose su molte delle regioni italiane, Lazio compreso. Tra le conseguenze più evidenti, ci saranno sicuramente piogge fortissime, vento, nubifragi e, con ogni probabilità, anche neve a basse quote.

Allerta Meteo nel Lazio: pioggia e nubifragi ovunque

Anche nelle regione Lazio, insomma, arriverà a breve il ciclone Poppea, precisamente tra questa sera e la giornata di domani, e che porterà sull’intero territorio un’importante ondata di maltempo, destinato a protrarsi per diverso tempo. Secondo le parole di Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de ilmeteo.it: “le conseguenze del passaggio ciclonico saranno potenzialmente pericolose”. Infatti, aggiunge, le piogge torrenziali previste potrebbero trasformarsi in alluvioni lampo anche sul Lazio, oltre che su “Sardegna, Campania, Veneto, Friuli e Campania tirrenica”. E ciò vale anche per il Lazio, dove potrebbero cadere, localmente, anche più di 100 millimetri di acqua in poche ore” e cioè “100 litri per metro quadro”. Poi, gli esperti del settore aggiungono: ””oltre alle precipitazioni si dovrà tenere conto del vento che soffierà furioso dapprima di libeccio e scirocco con raffiche anche oltre i 100 chilometri orari, poi di ponente e maestrale con altrettanta intensità”. Non sono escluse forti mareggiate sulle coste esposte “che potrebbero raggiungere anche i 7/8 metri d’altezza”.

Ciclone Poppea, nubifragi, venti e neve in Italia: allerta meteo anche nel Lazio

Il dettaglio delle previsioni e il bollettino

Scendendo maggiormente nel dettaglio, è proprio intorno alle 22.00 di questa sera, lunedì 21 novembre, che inizierà a cadere pioggia forte. Precipitazioni abbondanti che si susseguiranno anche per buona parte della giornata di domani, mentre il sereno ritornerà solamente in serata. Ci troviamo, allora, ”alle porte di un’intensa perturbazione: si tratterà probabilmente dell’evento meteorologico più intenso di questo 2022, con temporali, nubifragi e forti venti sulle coste”. Per quanto riguarda, invece, le temperature: le minime oscilleranno tra i 5 e i 9 gradi, le massime sono assestate sui 16.

PER CONSULTARE IL BOLLETTINO CLICCARE QUI