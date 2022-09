Meteo in Italia, arriva l’anticiclone Bacco: poi l’aria fredda, le previsioni

Ritorna al centro della scena metereologica italiana l’anticiclone africano denominato Bacco. Dopo una certa fase di instabilità, caratterizzata da improvvise e talvolta anche violente precipitazioni temporalesche, ecco che il bel tempo torna a fare capolino nella penisola.

Leggi anche: Allerta meteo, torna il caldo africano: ecco dove, picchi fino a 40 gradi

Torna l’anticiclone africano Bacco: le previsioni

Torna a splendere il sole sulla Penisola, almeno fino a mercoledì 14 settembre. Merito proprio dell’anticlone africano Bacco che proteggerà larga parte delle regioni garantendo giornate soleggiate e temperature in graduale aumento. Per quel che riguarda in particolare le temperature, i valori massimi torneranno a toccare punte superiori ai 30°C al Centro Nord mentre al Sud si sfioreranno i 37/38° in regioni quali Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia.

In arrivo una perturbazione da giovedì 15

Insomma, un clima tipicamente estivo quello che ci attenderà nel corso dei prossimi giorni anche se le nuove perturbazioni sono dietro l’angolo. Infatti, a partire da giovedì 15 settembre, una perturbazione spinta da venti meridionali colpirà le Alpi, le Prealpi, la Toscana, l’Umbria. Nella fattispecie, l’alta pressione delle Azzorre dall’oceano Atlantico inizierà ad innalzarsi verso il Polo Nord e tale movimento richiamerà aria fredda che farà poi capolino lungo tutta la Penisola.

Le previsioni per il weekend

Dunque, a partire da venerdì e nel fine settimana del 17-18 settembre, l’aria artica farà il suo ingresso nella zona delle Alpi Giulie. Ciò provocherà un peggioramento del tempo dal Nordest verso le regioni adriatiche e centrali, con un conseguente e drastico calo delle temperature, dapprima nel Settentrione e poi sul resto della Penisola. Nel giro di pochi giorni si passerà dunque dall’estate con le sue calde temperature ad un clima decisamente più rigido ed autunnale.