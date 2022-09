Allerta meteo, torna il caldo africano: ecco dove, picchi fino a 40 gradi

Meteo. La domanda è d’obbligo ogni volta che una nuova settimana ha inizio, soprattutto se si tratta di una settimana a cavallo tra due stagioni diverse, come in questo caso: che tempo farà? Bene, diciamolo sin da subito: questa settimana inizierà con tempo in prevalenza stabile sull’Italia. Si allontanerà la perturbazione -numero 2- di settembre che ha causato la fase temporalesca con fenomeni a tratti intensi.

Ritorna l’estate in questa settimana

Tornerà – ma è davvero andata via? – l’estate un po’ ovunque, prevalentemente al Sud. Qui il rinforzo dell’anticiclone nord-africano garantirà temperature estive probabilmente per tutta la settimana. I picchi si aggireranno intorno ai 35 gradi.

Completamente diversa, invece, sarà la situazione al Nord dove nella parte centrale della settimana si conferma un nuovo peggioramento per l’arrivo della terza perturbazione del mese, con la possibilità di forti piogge e temporali. Ad ogni modo, la terza perturbazione di settembre potrebbe coinvolgere anche le zone dell’Italia centrale.

Leggi anche: Allerta meteo a Roma e nel Lazio, domenica di temporali: le zone colpite, le previsioni di oggi

Al sud e al Centro

Ci si aspetta, dunque, come già la giornata di oggi fa presagire, una fase climatica tipicamente estiva con tanto sole su buona parte del Paese e soprattutto con temperature sopra la media stagionale. Le masse di aria in arrivo dal continente africano faranno schizzare le temperature oltre i 35 gradi, in particolare al Centro-Sud e sulle isole maggiori si registreranno picchi fino a 40 gradi.

Picchi sopra la media stagionale

Il caldo in aumento, però, non è una questione esclusivamente meridionale. Anche nel resto dell’Italia ci saranno temperature in rialzo. Certo, queste non aggiungeranno i 40 gradi ma viaggeranno comunque ben al di sopra della media: 33/34 gradi si potranno raggiungere nelle zone interne del Centro, in particolare in città come Roma e Firenze, mentre in Val Padana le temperature saranno sui 31/32 gradi.

La situazione al Nord

Al Nord, invece, come anticipato, il tempo avrà un corso decisamente diverso, peggiorando nel corso della settimana a causa dell’arrivo dell’aria fresca e umida all’Atlantico. Scendendo nel dettaglio, nella serata di mercoledì e nella giornata di giovedì 8 settembre dovrebbe arrivare una perturbazione che potrebbe provocare temporali, anche forti, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, poi anche in Toscana.