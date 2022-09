Allerta meteo a Roma e nel Lazio domenica 4 settembre 2022: le previsioni di oggi

Primo weekend di settembre all’insegna delle piogge. Oggi, infatti, nel Lazio è prevista un’allerta meteo di colore giallo per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici di Lazio meridionale, con quantitativi cumulati moderati, e da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”. Insomma, una tregua dal caldo.

Le zone colpite dal maltempo oggi nel Lazio

Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12-18 ore il Lazio dovrà fare i conti con il maltempo. E nessuna zona sarà esclusa.

Stando alle previsioni, infatti, i temporali interesseranno le zone dei bacini costieri Sud, Nord, bacino del Liri e medio-Tevere. Ma arriverà la pioggia anche a Roma, sulle zone dell’Aniene e sull’Appennino di Rieti. D’altra parte, per tutta la giornata di oggi l’allerta meteo è un fatto concreto per criticità idrogeologica e per temporali.