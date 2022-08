L’estate di Latina: tra spaccio di droga, lavoro nero, evasione fiscale e contraffazione

Latina. Estate torrida in città, ma anche all’insegna dell’illegalità dilagante, come conferma l’ultimo bollettino della Guardia di Finanza che racconta una storia illeciti, droga, lavoro nero e molto altro. Soprattutto nelle località marittime e turistiche del Sud Pontino, prese d’assalto dai turisti nelle ultime settimane.

L’estate dei controlli a Latina

Anche in questi giorni, ovviamente, prosegue senza sosta il piano straordinario dei controlli estivi avviato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina nella prima decade di agosto al fine di contrastare tutti gli illeciti economico-finanziari della zona. Tra gli illeciti preminenti: evasione fiscale, “lavoro nero”, contraffazione e traffico di sostanze stupefacenti.

I controlli presso gli stabilimenti balneari

Le principali irregolarità sono state riscontrate anche nei confronti di soggetti esercenti le attività commerciali di “gestione di stabilimenti balneari” e “locazione di natanti in aree demaniali”: in relazione alle accertate violazioni sarà applicata dai competenti uffici dell’Amministrazione Finanziaria una sanzione amministrativa pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato/trasmesso/documentato, con un minino di € 500,00, come disposto dall’art. 6 commi 2-bis, 3 e 4 del D.Lgs. 471/1997. I reati in questione riguardano soprattutto la mancata/non tempestiva memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Pagamenti Pos e smercio illecito di capi di abbigliamento

Tra le sanzioni applicate in tali contesti, anche quelle relative alla mancata possibilità di accettare i pagamenti elettronici, in ottemperanza alla nuova legislativa di cui all’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 179/2012. Parallelamente, sempre nella zona, sono stati sequestrati circa 500 capi di abbigliamento recanti marchi di fabbrica contraffatti dei più noti “brand” nazionali ed esteri nonché con l’esecuzione di all’incirca n. 50 controlli sul traporto delle merci, sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accise e sulle significative manifestazioni di ricchezza del contribuente.

Spaccio di droga