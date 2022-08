Latina, moto impatta contro ambulanza: al suo interno una donna con emorragia cerebrale, grave il centauro

Latina. Un incidente drammatico, accaduto intorno alle 20.00 della serata di ieri, domenica 21 agosto nei pressi dell’ospedale Santa Maria Goretti: qui, una moto si è schiantata direttamente contro un’ambulanza che stava in quel momento trasportando d’urgenza una donna – codice rosso – verso il nosocomio.

Il luogo esatto dello scontro pare sia stato l’incrocio tra Via Verdi e Via Bonaparte, una zona già da tempo rinomata per gli innumerevoli incidenti che l’hanno caratterizzata.

Terribile incidente: moto impatta contro ambulanza

Stando alle testimonianze e alle prime ricostruzioni, l’ambulanza con a bordo la donna arrivava da Viale Marconi, con sirena e lampeggianti spiegati: la donna al suo interno, ad una prima diagnosi, aveva una forte emorragia cerebrale e aveva urgente bisogno di cure mediche.

Secondo il Messaggero, l’autista dell’ambulanza avrebbe raccontato agli agenti della Squadra Volante della polizia arrivata sul posto di aver rallentato all’incrocio come da protocollo, poi al momento di attraversarlo di essersi accorto della moto, una Yamaha, che arrivava a velocità sostenuta.

La dinamica dell’incidente

Nonostante il rallentamento, però, la moto non ha potuto evitare l’impatto e si è schiantata contro la fiancata dell’ambulanza del 118. Momenti di alta tensione prima e a seguito dell’impatto: il ragazzo alla guida della moto, dopo l’impatto è volato contro l’automezzo e poi sull’asfalto, mentre il veicolo è rovinato in mezzo alla carreggiata.

I soccorsi per il centauro

A seguito dell’urto, dall’ambulanza sono immediatamente scesi un infermiere e un medico per prestare soccorso al ferito mentre il mezzo è ripartito verso il Goretti per la donna che intanto aveva bisogno di cure urgenti ed immediate. Così, il ragazzo incidentato è stato soccorso e sul posto è arrivata un’altra ambulanza che lo ha caricato e portato a sua volta al Pronto soccorso del Santa Maria Goretti. Infine, la Polizia è giunta sul posto per raccogliere testimonianze ed effettuare i rilievi.

L’incrocio di Via Verdi: un pericolo continuo

Ancora una volta, l’incrocio di via Verdi si conferma uno dei più pericolosi del capoluogo, sebbene ripetute siano state nel tempo le richieste di una regolamentazione che assicuri maggiore sicurezza: tra le opzioni, un semaforo o di una rotatoria, una decisione che dovrà essere presa al più presto.