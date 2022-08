Allerta meteo a Roma e nel Lazio, domenica di temporali: le zone colpite, le previsioni di oggi

Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Questo è quello che è previsto per la giornata di oggi, per una domenica che nel Lazio dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo, soprattutto a partire dal pomeriggio. Il dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un bollettino di allerta: dal primo pomeriggio e per le successive 6 ore a Roma, ma in buona parte del territorio, i cittadini dovranno fare i conti – salvo cambiamenti – con le piogge.

Dove ci sarà il maltempo oggi

Stando alle previsioni oggi nel Lazio, nessuna zona esclusa, arriverà la pioggia. Temporali previsti sui bacini costieri nord, sud, bacino del Liri, bacino medio-Tevere, ma anche sull’appennino di Rieti e sulle zone dell’Aniene. Maltempo anche a Roma. D’altra parte, dal primo pomeriggio e per le successive 6 ore è prevista un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e per temporali.

Pioggia sì, ma temperature non in calo. Perché a Roma, per esempio, continueranno ad oscillare tra i 26 e i 30°C. Stando alle previsioni degli esperti di Meteo 3B, questa domenica porterà con sé temporali tra bassa Toscana e Lazio, con il pomeriggio che sarà instabile. Meglio, invece, l’inizio settimana con sole prevalente sui settori centro-occidentali.