Arrivano i temporali in Italia: ecco dove, le previsioni per il weekend

Meteo. Quello che si appresta è l’ultimo fine settimana di agosto. L’estate è agli sgoccioli, e il clima, così come le temperature, hanno già iniziato a farcelo capire, con tregue sempre più frequenti e durature dalle roventi temperature che hanno caratterizzato le scorse settimane.

Meteo Italia: temporali e rovesci nel fine settimana

Il meteo, nei prossimi giorni, sarà a tratti molto instabile: aria più fresca atlantica porterà frequenti temporali al Nord in graduale e parziale estensione verso il Centro-Sud. Tuttavia, come accade sovente durante l’estate, l’instabilità non rovinerà completamente le giornate. I rovesci e i fenomeni ”temporali” saranno di breve durata – al massimo qualche ora – con successive schiarite in tutto il Paese.

All’inizio, il tempo comincerà a peggiorare nei prossimi giorni soprattutto al Nord-Ovest con i primi acquazzoni localmente intensi nella notte tra il venerdì ed il sabato. In questo senso, è previsto anche un fronte perturbato atlantico, associato ad un’area di bassa pressione sulle Isole Britanniche, esteso dall’Italia fino alla Danimarca.

Sul nostro Paese, i temporali si sposteranno durante la giornata di domani, sabato 27 agosto, verso Est e verso Sud. Sempre sabato, nel pomeriggio, potremo avere qualche acquazzone più probabile sul Triveneto e tra Toscana interna, Umbria e Marche.

Fine settimana con rovesci sparsi

Per quanto riguarda domenica 29 agosto, invece, la giornata potrebbe vedere la formazione di alcuni temporali lungo le coste tirreniche e adriatiche del Centro-Nord già durante le prime ore del mattino. Successivamente, poi, la maggiore attività convettiva, cioè i rovesci sparsi, insisterà nelle zone interne, sulla Val Padana a macchia di leopardo e potrebbe spingersi fino alla Puglia.

Anche l’anno scorso, a voler trovare un antecedente, l’ultimo weekend di agosto vide massime gradevoli sui 32°C. Invece, nel 2020, gli ultimi giorni di questo mese furono caldissimi e roventi: 38°C a Bari e 35°C a Rimini. Quest’anno possiamo essere più che soddisfatti, poiché non soffriremo né il caldo né l’afa.

Il dettaglio nei prossimi giorni

Venerdì 26. Al Nord: tendenzialmente soleggiato e caldo ma con temporali pomeridiani. Al Centro: il cielo sarà poco nuvoloso con temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Al Sud: lieve miglioramento durante il pomeriggio con qualche acquazzone residuo specie nelle zone interne.

Al Nord: tendenzialmente e caldo ma con temporali pomeridiani. Al Centro: il cielo sarà poco nuvoloso con temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Al Sud: lieve miglioramento durante il pomeriggio con qualche acquazzone residuo specie nelle zone interne. Sabato 27. Al Nord: presenza di temporali sparsi, anche intensi e duraturi. Al Centro: temporali in arrivo soprattutto su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud: qualche temporale sparso su Puglia e Basilicata.

Al Nord: presenza di sparsi, anche intensi e duraturi. Al Centro: in arrivo soprattutto su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud: qualche sparso su Puglia e Basilicata. Domenica 28. Al Nord: temporali sparsi, in particolar modo verso Nord-Est. Al Centro: serie di rovesci o temporali, soprattutto sul versante adriatico. Al Sud: temporali sparsi su Puglia e Basilicata.

A partire dalla giornata di lunedì 29 agosto, poi, il tempo sarà nettamente più soleggiato ovunque, con annessa probabile perturbazione atlantica da metà settimana.