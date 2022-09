Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 8 settembre 2022: le zone colpite, le previsioni di domani

Torna il maltempo nel Lazio. Domani, giovedì 8 settembre, è prevista un’allerta meteo di colore giallo perché, come ha spiegato il Centro Funzionale Regionale, dalle prime luci dell’alba e per le successive 12-18 ore potrebbero abbattersi sulla Regione i temporali.

Maltempo nel Lazio giovedì 8 settembre 2022

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo perché per la giornata di domani sono previste, su tutto il Lazio, precipitazioni da isolate a sparse, anche a caratteri di rovescio o breve temporale.

CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO

Da qui, quindi, la decisione di diramare un’allerta meteo, che coinvolgerà tutto il territorio, nessuna zona esclusa. Pioverà sulle zone dei bacini costieri nord, sud, medio Tevere e bacino del Liri. Ma i temporali arriveranno anche a Roma, sull’Appennino di Rieti e sulle zone dell’Aniene.

Le previsioni per il weekend

Il prossimo weekend in Italia sarà in bilico tra temporali e caldo africano. Sabato 10 settembre, come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, le correnti fresche in discesa dal Nord Europa favoriranno l’innesco di celle temporalesche, soprattutto sui rilievi del Triveneto, ma anche in Emilia Romagna e nelle zone interne dell’Appennino centro-settentrionale. Sul resto del nostro Paese, invece, ci sarà il sole.

Domenica, invece, è previsto un aumento delle temperature al Centro-Sud con punte massime oltre i 30/31°C. Instabilità, invece, sulle Alpi orientali e sui rilievi appenninici settentrionali.