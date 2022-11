Allerta meteo arancione nel Lazio: quali sono le città a rischio martedì 22 novembre 2022, forti temporali a Roma

Nel Lazio prevista un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, martedì 22 novembre. Si prevedono forti temporali soprattutto a Roma e nelle zone a Sud della regione.

L’allerta meteo nel Lazio

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta arancione per forte maltempo e temporali su Roma e sul Lazio valida per la notte di oggi, lunedì 21 novembre 2022, e per la giornata di domani, martedì 22 novembre 2022. Come si vede nella mappa pubblicata sul bollettino della Protezione Civile, le zone più a rischio sono quelle del basso Lazio e, in parte, quelle che comprendono Roma e provincia. L’allerta meteo sarà di colore giallo a Rieti e nel Viterbese.

A Roma prevista per domani un’allerta idrogeologica e idrogeologica per temporali di colore arancione. È prevista invece allerta gialla per quanto riguarda la criticità idraulica. Nello specifico si prevedono temporali di forte intensità a partire dalla mezzanotte e per tutta la mattinata di domani, martedì 22 novembre. Nel pomeriggio l’intensità della pioggia dovrebbe diminuire e il cielo dovrebbe tornare sereno nel corso della serata.

La preoccupazione maggiore dei meteorologi è per Latina e provincia, dove è previsto un vero e proprio nubifragio nella notte e nella mattinata di domani. Già nei scorsi giorni il litorale pontino è stato duramente colpito dal maltempo, con la città di Formia che è stata semi allagata. Temporali fortissimi sono previsti nelle stesse ore anche a Frosinone e in tutta la provincia. Come detto, nelle zone a Nord e interne della regione, invece, le piogge saranno di media intensità. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta gialla sia per Viterbo che per Rieti.