Allerta meteo, domani scuole chiuse a Pomezia e Ardea: tutti gli aggiornamenti

Giornata all’insegna del maltempo quella di domani nel Lazio dove è stata diramata un’allerta meteo di colore arancione. Attesi temporali e fenomeni di forte intensità, con particolare stato di allarme per ciò che riguarda il territorio della Provincia di Latina. Per questo molti Sindaci hanno deciso, oltre all’attivazione dei Centri Comunali Operativi (COC), di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. E questo sia tra i Comuni pontini che in alcuni della Provincia di Roma. Ma cosa è stato deciso per Pomezia e Ardea?

Scuole chiuse a Pomezia domani

Domani anche a Pomezia, a differenza di quanto reso noto fino a circa un’ora fa, le scuole resteranno chiuse. Si tratta di una novità degli ultimi minuti dopo che anche attraverso la pagina Facebook del Comune l’ente aveva ribadito l’intenzione di non procedere in questa direzione (a differenza ad esempio di Anzio e Nettuno e di numerosi comuni della Provincia di Latina) attivando soltanto il Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Adesso però la decisione ufficiale.

Per ciò che riguarda il COC quest’ultimo è stato attivato a causa dell’allerta “al fine di assicurare, nel territorio del Comune di Pomezia, il monitoraggio e la sorveglianza delle eventuali criticità in relazione all’emergenza di cui in premessa“. “Si fa presente – spiega l’Ente in una nota – che il C.O.C. trova ubicazione al piano terra del Comando di Polizia Locale sito in Piazza Indipendenza n. 26″.

Ardea

Per Ardea sono arrivate ora, alle 23:00, le comunicazioni ufficiali: le scuole resteranno chiuse per ogni ordine e grado. Il sindaco Fabrizio Cremonini ha infatti deciso di seguire l’esempio dei suoi colleghi e di lasciare chiuse tutte le scuole, emettendo un’ordinanza apposita. Il Primo Cittadino consiglia poi di uscire solo se strettamente necessario causa maltempo.