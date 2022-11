Allerta meteo nel Lazio, domani scuole chiuse ad Anzio e Nettuno

Dopo la Provincia di Latina si muovono anche i primi Comuni del litorale di Roma. Ad Anzio e Nettuno, notizia di poco fa, le scuole sul territorio rimarranno chiuse nella giornata di domani martedì 22 novembre 2022 a causa dell’allerta meteo.

Scuole chiuse domani a Nettuno

A seguito dell’allerta meteo di codice arancione emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, il Commissario Strati ha infatti disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Nettuno per domani 22 novembre 2022. Il Comune di Nettuno ha inoltre attivato già da questa sera la Centrale Operativa Comunale presso il Comando di Polizia Locale sito in via della Vittoria 2 al fine di assicurare la direzione e il coordinamento di Pronto Intervento e l’eventuale attivazione di funzioni di supporto indicate nel Piano di Emergenza Comunale.

Scuole chiuse anche ad Anzio martedì 22 novembre 2022

Sulla stessa falsa riga l’ordinanza del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis. Il primo cittadino, con Ordinanza n. 42 del 21/11/2022, ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico.

Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio martedì 22 novembre 2022, in arrivo pioggia e vento: raffiche fino a 100 km/h

In arrivo, come per Nettuno, l’Ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Anzio, per la giornata di domani 22 novembre. L’obiettivo, spiega l’Ente, è quello di tutelare la popolazione scolastica.

Il centro operativo comunale

Il tavolo permanente del COC è attivo presso il Comando della Polizia Locale, in Via del Faro 1, per le prossime 24 ore, con la raccomandazione alla popolazione di fare attenzione nell’impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, di limitare la circolazione nelle strade, di non sostare sotto alberi di alto fusto e di tenersi a distanza dalle banchine adiacenti al mare.

L’allerta meteo

Le previsioni indicano, lo ricordiamo, dalle prime ore di domani e per le successive 24 ore, nel Lazio venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali nonché forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, sempre dalle prime ore di domani e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.