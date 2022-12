Maltempo a Roma, forte temporale sulla Capitale: strade allagate e traffico in tilt

Gli esperti lo avevano già annunciato. E dalle previsioni si è passati ai fatti perché nella notte, ma in realtà fino a poco fa, un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale, sulla sua provincia, sul litorale, ma anche sul basso Lazio. Per la giornata di oggi, infatti, è prevista un’allerta meteo di colore giallo e nessuna zona della Regione è esclusa: pioverà ovunque, dove più e dove meno. Con le temperature in calo e un weekend, l’ennesimo, all’insegna del freddo (come è giusto che sia in questo periodo) e della pioggia.

Strade allagate a Roma

Pioggia e, di conseguenza, strade allagate a Roma. Molte, infatti, le arterie bloccate dalle prime ore di questa mattina perché il forte temporale ha causato, e continua ancora a farlo, dei disagi. Come fa sapere Luce Verde, allagamenti si sono registrati su via Prenestina, all’altezza di viale Palmiro Togliatti. Ma non solo. Si invita alla prudenza alla guida anche in via di Marco Simone, in prossimità di Via Palombarese e in via Appia nuova, al sottopasso, al chilometro 16, all’altezza di Apt Ciampino. A tutto questo, poi, si aggiungono gli incidenti e la strada allagata all’altezza di Piazzale delle Crociate, su via Tiburtina. In questo caso è stata chiusa via della Lega Lombarda, in direzione Tiburtina, con deviazione del traffico sul cavalcavia, verso Portonaccio.

Come si può immaginare, il traffico è in tilt. E i romani oggi dovranno fare i conti sì con il maltempo, ma anche con gli incolonnamenti. Un po’ in tutti i quadranti della città. Tra strade chiuse, allagamenti e disagi.

Voragini e situazione in tempo reale

Sono davvero tante, come già detto, le strade chiuse a Roma. Per via del maltempo il traffico, attualmente, è rallentato tra via Aurelia e via Gregorio XI, in direzione Raccordo Anulare. Strada allagata anche in prossimità di via della Villa di Lucina, con chiusura della carreggiata e deviazione del traffico su via Galba. Voragine, invece, in via di Vigna Murata, tra via Colle di Mezzo e viale Stefano Gradi.

Il maltempo non sta risparmiando neppure i mezzi pubblici: la stazione di Lepanto della metro A è stata chiusa e i pendolari sono costretti a utilizzare, come fermata, quella di Ottaviano.

❗ #Rona #maltempo #allagamento – Via Appia Nuova ⛔💦 Chiuso il Sottopasso al km.16 altezza apt di Ciampino 🚗🚙 Traffico deviato su carreggiata laterale in superficie, con rallentamenti 👉 Protezione Civile sul posto#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 3, 2022

Al momento su via Appia Nuova è stato chiuso il sottopasso al chilometri 16 e il traffico viene deviato sulla carreggiata laterale in superfice. La protezione Civile è sul posto, ma inevitabilmente ci sono dei rallentamenti. E, forse, siamo solo all’inizio.

La situazione del torrente Lello Maddaleno e nel III Municipio

Disagi anche nel III Municipio. Sotto controllo, da ore, il torrente Lello Maddaleno, che spesso quando piove rischia l’esondazione. Ora sul posto ci sono gli uomini della Protezione Civile, che stanno monitorando, minuto dopo minuto, la situazione. Allagamenti e strade come fiumi anche in via delle Isole Curzolane, all’angolo con via Giovanni Conti.

(Video di Reporter Montesacro)

Meteo Roma sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022: arriva la pioggia, le previsioni del weekend

Allerta meteo sul Lazio

Come si legge sul bollettino meteo, dal pomeriggio-sera di ieri e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso delle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. La giornata di domani, invece, come spiegano gli esperti di Meteo.it, sarà caratterizzata sul Lazio da annuvolamenti con temporali e schiarite, che si alterneranno per l’intero giorno. La temperatura minima si attesterà sui 12°C, mentre la massima intorno ai 15°C.