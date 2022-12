Allerta meteo a Roma e nel Lazio sabato 3 dicembre 2022: le previsioni e le zone a rischio

Dopo una breve tregua, torna l‘ondata di maltempo nel Lazio. E il weekend, ancora una volta, sarà all’insegna della pioggia e dei temporali. A partire da oggi, venerdì 2 dicembre, la Protezione Civile della Regione ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo. Nessuna zona è esclusa: pioverà ovunque, con le temperature in calo. E ci toccherà dare il ‘benvenuto’ al primo weekend di dicembre con gli ombrelli.

Meteo Weekend, tornano pioggia e vento: nuova ondata di maltempo sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, le previsioni

Maltempo nel Lazio venerdì 2 e sabato 3 dicembre 2022

Stando al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, oggi e domani nel Lazio è prevista un’allerta meteo di colore giallo. E in tutte le zone della Regione per rischio idrogeologico e per temporali. Pioverà, quindi, sui bacini costieri nord, medio Tevere, appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini costieri sud e bacino del Liri. A Roma è prevista pioggia dalle 14 di oggi pomeriggio, poi ci sarà una breve tregua. E i rovesci riprenderanno in serata, con le temperature che oscilleranno nella giornata di domani dai 10 ai 16°C.

Come sarà il tempo domenica 4 dicembre

Come hanno anticipato gli esperti di Meteo.it, domenica 4 dicembre la giornata sarà caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite che si alterneranno per tutto il giorno. La temperatura minima si attesta sui 12°C, mentre la massima intorno ai 15°C. Scendendo un po’ nel dettaglio, invece, si avranno piogge e rovesci, con schiarite alternate, sin dalle prime ore del mattino, che proseguiranno per tutto il resto della giornata. Per quanto riguarda le temperature, la massima si attesterà intorno ai 15°C – alle ore 13 – mentre la minima la sia avrà alle ore 23 – sarà di 12°C. Ancora venti moderati da Sud-Sud-Est per tutto il giorno con intensità di circa 18km/h. La domenica, quindi, sarà migliore sul fronte meteo. Ma venerdì e sabato bisognerà fare i conti con il maltempo.