Meteo Roma sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022: arriva la pioggia, le previsioni del weekend

Ad oggi, il meteo di Roma non promette certo giornate splendenti per i prossimi giorni, che saranno prevalentemente caratterizzati da rovesci costanti e fitti, per quasi tutta la durata del weekend. Un fine settimana di ripristino, per starsene comodamente e tranquillamente a casa, magari al caldo e sotto le coperte. Per chi può permetterselo. Stando alle rilevazioni della stazione meteo Roma Ciampino dell’ultima ora, la situazione attuale è caratterizzata da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 10°C. Venti deboli provenienti da con intensità di circa 4km/h. Per il momento, si segnalano precipitazioni assenti, con intensità 0 su 12. Anche nelle prossime ore, però, il cielo rimarrà coperto, nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C, come segnalato da Meteo.it. E, ancora, venti moderati da Sud-Est con intensità di circa 12km/h. Anche nelle prossime ore di oggi, venerdì 2 dicembre, non dovrebbero esserci precipitazioni imminenti. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà oggi e nei prossimi due giorni del fine settimana, sabato 2 e domenica 3 dicembre 2022.

Meteo Weekend, tornano pioggia e vento: nuova ondata di maltempo sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, le previsioni

Previsioni meteo weekend: venerdì 2 dicembre

La giornata sarà prevalentemente caratterizzata da pioggia o rovesci, anche intensi, le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, mentre le massime non supereranno i 13°C. Nel dettaglio, avremo un cielo coperto al mattino, con precipitazioni piovose diffuse al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima si registrerà intorno alle 14.00 e sarà di all’incirca 13 °C. Venti moderati soffieranno da Sud-Est per tutto il giorno con intensità di circa 21km/h.

La giornata di Sabato 3 Dicembre

Per quanto riguarda, invece, la giornata di Sabato 3 Dicembre, questa sarà caratterizzata da pioggia o rovesci anche intensi su tutta la città, con una temperatura minima 12°C, e una massima 16°C, dunque in leggera risalita rispetto alla giornata precedente. Le piogge, però, non si fermeranno, e se è vero che ci sarà forse qualche ora di tregua durante il pomeriggio, alla sera torneranno nuovamente. I venti saranno al mattino moderati provenienti sempre dal versante Sud-Est, intensità tra 28km/h e 21km/h.

Il meteo per domenica 4 dicembre

Per quanto riguarda, invece, domenica 4 dicembre, la giornata sarà caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite che si alterneranno per tutto il giorno. La temperatura minima si attesta sui 12°C, mentre la massima intorno ai 15°C. Scendendo un po’ nel dettaglio, invece, si avranno piogge e rovesci, con schiarite alternate, sin dalle prime ore del mattino, che proseguiranno per tutto il resto della giornata. Per quanto riguarda le temperature, la massima si attesterà intorno ai 15°C – alle ore 13 – mentre la minima la sia avrà alle ore 23 – sarà di 12°C. Ancora venti moderati da Sud-Sud-Est per tutto il giorno con intensità di circa 18km/h.