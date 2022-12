Weekend a Roma e nel Lazio, cosa fare sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022: tutti gli eventi in programma

Primo weekend del mese di dicembre, il Natale è alle porte e si respira un’atmosfera sempre più magica nella Capitale d’Italia. Le luminarie natalizie si sono accese nelle principali vie dello shopping capitolino, con i mercatini in stile Nord Europa che sono arrivati a Roma e nella sua estesa provincia. E’ tempo di calarsi nel “Xmas mood” e vivere a pieno questo fine settimana.

Cosa fare questo weekend a Roma?

Sabato 3 e domenica 4 dicembre vedranno l’inaugurazione di diversi Villaggi di Natale, dove non mancano le occasioni per fare i primi regali da mettere sotto l’albero e per assaggiare i primi panettoni artigianali. Spazio anche alla cultura con la prima domenica del mese gratis nei musei della città e, ancora, mostre che inaugurano e spettacoli teatrali da non perdere.

I musei romani

Il 4 dicembre, prima domenica del mese, sarà possibile per tutti visitare gratuitamente i Musei Civici di Roma. Accessibili Musei civici e alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Tanti anche i musei statali di Roma e di tutto il Lazio da poter vedere gratis. Torna anche l’appuntamento con la Domenica al museo nei musei statali del Lazio. Come ogni prima domenica del mese, è previsto l’accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico.

Il Christmas World

“Christmas World”, il Natale nel Mondo, arriva a Villa Borghese dal 3 dicembre. La seconda edizione della manifestazione natalizia si svolgerà, infatti, nel cuore verde di Roma. A Villa Borghese vi aspettano una pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi spettacoli live. Visitando Christmas World, sarà possibile passeggiare nel cuore di Berlino sotto la porta di Brandeburgo; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben; lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e le luci della tour Eiffel; perdersi nell’affascinante Tokyo; e in un attimo atterrare a New York, per volteggiare sulla pista di giaccio del Rockefeller Center. Immancabile meta è il Polo Nord con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di originalità.

La Giftland

Il Vintage Market presenta “Giftland – la città del regalo”. Il più grande mercato di Natale al coperto. Un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l’atmosfera magica del Natale con diversi giorni di anticipo. Quando si pensa al Natale viene in mente Babbo Natale, l’Avvento, i viaggi, il vin brulè e il tempo trascorso al caldo con gli affetti più cari. A completare questo quadro idilliaco ci sono senza dubbio i mercatini: stand colorati e magici dove cercare regali per parenti e amici In quest’ottica, il Vintage Market Roma quest’anno ha pensato, anche, ai quesiti che in tanti si pongono soprattutto a dicembre: “Cosa gli regalo?” “Che regalo mi faccio?” “Dove trovo qualcosa di unico?”.

Lino Guanciale all’Ambra Jovinelli

Lino Guanciale e Francesco Montanari sono protagonisti all’Ambra Jovinelli con “L’uomo più crudele del mondo”. Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. I rumori della fabbrica fuori e il silenzio totale all’interno. Paul Veres è seduto alla sua scrivania, è l’uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una strana piega. In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Il Panettone Maximo

Torna per la sua quarta edizione “Panettone Maximo”, il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio, in programma domenica 4 dicembre presso lo spazio eventi “La Serra” del Palazzo delle Esposizioni. Un Christmas Market di assoluta eccellenza tra degustazioni e vendita di panettoni, show cooking di pastry chef dei migliori ristoranti di Roma e la competizione che eleggerà “Il miglior panettone di Roma”.

La mostra dei minerali, fossili e conchiglie

Torna il consueto appuntamento con la Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie di Roma. L’evento si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre presso l’Ergife Palace Hotel di Roma. L’evento raccoglierà tantissimi espositori da tutto il mondo, che esporranno splendidi campioni di minerali, rocce, gemme, fossili e conchiglie, in uno spazio espositivo di 3000 metri quadri. La manifestazione sarà, come di consueto, una mostra mercato, in cui è possibile osservare e fare acquisti. L’ingresso sarà come sempre gratuito.