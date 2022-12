Oroscopo Branko 2 dicembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko venerdì 2 dicembre 2022. Eccoci, finalmente dicembre è arrivato e siamo già a venerdì! Il profumo del weekend è nell’aria e la voglia di staccare la spina dagli impegni lavorativi e di studio è davvero sentita. Quali sono i vostri programmi per il fine settimana? Tra chi lo trascorrerà in casa e chi invece ne approfitterà per fare una gita fuori porta scommetto che siete senz’altro curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle! Come andrà la giornata sul fronte lavorativo? E su quello sentimentale? Ancora, ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 2 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi le cose procederanno a rallentatore, non spazientirti dunque se un progetto fatica ad ingranare o se è necessario più tempo per mettere a punto i dettagli di una trattativa. Recupero da domani.

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per chi desidera tornare ed emozionarsi, di recente potresti aver fatto un incontro che ha rimesso in moto il cuore! Non aver paura ma lasciati andare ai sentimenti.

‎Oroscopo Branko Gemelli: È un cielo che invita alla prudenza, ultimamente se piuttosto nervoso. Quest’oggi evita inutili discussione e conta fino a dieci prima di esporti.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Ultimamente qualche battibecco in famiglia ti rende particolarmente irrequieto, cerca di ritornare sui tuoi passi e non procedere in modo avventato. Giornate migliori a partire da domani.

Oroscopo Branko Leone: Bello questo cielo per le coppie! Se hai la persona giusta al tuo fianco non escludo la possibilità, da qui ai prossimi mesi, di fare un passo importante.

Oroscopo Branko Vergine: È il momento giusto per allargare la propria cerca e aprirsi a nuove conoscenze! Chissà che non sia la volta buona per conoscere una persona interessante con la quale pensare di costruire un futuro insieme.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che ti vede nervoso quello di oggi, hai tante cose da fare ed è come se non riuscissi a controllare tutto. Cerca di non perdere la pazienza e redigi una lista di priorità.

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante per i single, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro sono in arrivo interessanti novità ma attenzione alle spese.

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi potresti perdere facilmente la pazienza, sul lavoro hai tante cose da fare e stare dietro a tutto diventa complicato. Se necessario fatti aiutare da una persona fidata.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Nel corso delle ultime settimane con il partner c’è stato un momento di crisi ma da oggi si recupera! Perché non organizzi qualcosa di bello nel weekend? Sul lavoro hai delle buone intuizioni, sfruttale!

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessante per coloro che hanno in cantiere un nuovo progetto, favorite le collaborazioni! In amore attento a non tirare troppo la corda ma opta per un dialogo costruttivo con il partner.

Oroscopo Branko Pesci: Rispetto a qualche giorno fa la strada adesso è in discesa e lo sarà ancora di più a partire dal giorno 6! In amore rimani leggermente confuso, ti interessa una persona ma non riesci a capire se il tuo sentimento è ricambiato.