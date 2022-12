Meteo Ponte dell’Immacolata 2022, arriva la neve in pianura: le previsioni per l’8 dicembre

Che tempo farà nel ponte dell’8 dicembre? E’ questa una delle domande più ricercate considerando la recente ondata di maltempo che si è abbattuta lungo lo stivale con picchi maggiori in alcune Regioni. Adesso però è tempo di dare uno sguardo a cosa ci aspetterà nei prossimi giorni.

Le previsioni di inizio settimana

La settimana si apre all’insegna del bel tempo nonostante qualche ultimo residuo di perturbazione che colpirà nord Italia e Toscana. Dopodiché nel pomeriggio ci saranno quasi ovunque miglioramenti delle condizioni meteo. Le giornate di domani e dopodomani confermeranno questo trend con temperature che torneranno a salire. Lo scenario però muterà nuovamente proprio dalla giornata di giovedì 8 che aprirà il ponte dell’Immacolata.

Che tempo farà per il ponte dell’8 dicembre 2022

Nel corso di giovedì, spiegano gli esperti di il Meteo.it, una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia provocando piogge e qualche nevicata. Nel pomeriggio il maltempo colpirà il centro nord con fiocchi anche in pianura su Piemonte e Lombardia occidentale. Non è esclusa qualche nevicata anche nelle grandi città come Milano e Torino. Pioggia nel resto del settentrione e in Toscana e Umbria. Poi, venerdì 9, il brutto tempo si sposterà nelle Regioni Tirreniche.

Ponte dell’Immacolata, quali sono le mete scelte dagli italiani: le idee di viaggio per l’8 dicembre 2022

Meteo 8 dicembre Roma

Che tempo farà invece sulla Capitale? Fino a giovedì regnerà una certa stabilità con cielo quasi sempre parzialmente nuvoloso. La massima si aggirerà intorno ai 18° mentre la minima attorno agli 11-13. Il maltempo a Roma arriverà però a ridosso del weekend: al momento piogge, anche abbondanti, sono previste per le giornate di venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2022 mentre poi domenica le condizioni dovrebbero subire un progressivo miglioramento. Per l’8 dicembre invece le buone notizie sembrano farle da padrone: per l’intera giornata è previsto sole dopo le prime ore del mattino dominate dal cielo nuvoloso. Nella notte poi inizieranno ad affacciarsi i primi temporali che porteranno come visto all’instabilità del fine settimana.