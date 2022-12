Ponte dell’Immacolata, quali sono le mete scelte dagli italiani: le idee di viaggio per l’8 dicembre 2022

L’8 dicembre quest0 anno capita di giovedì, un giorno che permette ai più fortunati di poter contare su un fine settimana di 4 giorni, Una mini-vacanza prima delle festività natalizie che consentirà a molti italiani di allontanarsi dalla routine e magari concedersi un viaggetto. Una uscita che ha un significato anche economico per la nostra Penisola visto che “genera un contributo importante per lo sviluppo del Pil e dell’occupazione”. A darne notizia è Bernabò Bocca, presidente di Federallberghi.

Viaggi all’estero o in Italia?

Non tutti sceglieranno di lasciare l’Italia per concedersi un viaggio all’estero, Repubblica ha riportato i dati previsti in questo lungo ponte dell’Immacolata. Il 94,1 per cento dei nostri viaggiatori resterà nella Penisola mentre solo il 5,9% andrà all’estero. Inoltre, Il 70,2% resterà nella Regione di residenza. I quattro giorni di stacco permetteranno agli appassionati di sci di concedersi una vacanza in montagna, si tratterà del 28, 7%, mentre il 27,8% sceglierà località di mare, solo il 5,3 prediligerà i laghi e il 5% le località termali.

Non si tratta di mete scelte a caso. L’83% degli italiani ha, infatti, sottolineato come la scelta della destinazione da scegliere in questi 4 giorni di festa sono dipese dalla crisi economica, dall’inflazione e anche dalla guerra in Ucraina. Si tratta di valutazioni importanti che pur limitando le scelte non impediscono alle persone di soddisfare la propria esigenza di relax e di staccare dalla quotidianità. Il 33,4% ha in programma di raggiungere casa di amici o parenti, il 28.9 invece ha programmato un soggiorno in albergo o in villaggi turistici. Il resto si è diretto verso B6b, case di proprietà, agriturismi o locazioni brevi.

Volendo fare una stima approssimativa della spesa che ci si accinge ad affrontare in questo lungo ponte è previsto sui 435 euro a persona con una punta massima di poco meno di 800 per chi deciderà di andare all’estero. Sta di fatto che complice forse anche le restrizioni da Covid degli anni scorsi, gli italiani hanno prenotato con grande anticipo i loro soggiorni in questi quattro giorni di festa.