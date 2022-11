Ponte dell’Immacolata 2022, cosa fare a Roma l’8 dicembre: mostre, concerti, tutti gli eventi

Mancano poche settimane al ponte dell’Immacolata! Quale occasione migliore per trascorrere un momento di sano relax in compagnia dei propri amici e familiari? Se avete intenzione di approfittarne per fare un giro in città, oppure, se già ci abitate ma siete a corto di idee, in questo articolo abbiamo raccolto per voi qualche piccolo suggerimento per rendere questa giornata di festa ancora più magica ed indimenticabile.

Cosa fare a Roma per il ponte dell’Immacolata?

La Capitale offre davvero un mare di possibilità per trascorrere un ponte dell’Immacolata all’insegna del divertimento e non solo. Se sei un appassionato di musica, dal repertorio classico a i successi più recenti, non puoi certamente perderti gli eventi in programma per l’8 dicembre, eccone alcuni:

Teatro Sala Umberto: Beginning – L’amore che non ti aspetti (8, 9, 10 dicembre 2022);

Teatro Brancaccio: Elio in “Ci vuole orecchio” (8 dicembre 2022);

Teatro Ambra Jovinelli: L’uomo più crudele del mondo (8, 9, 10 dicembre 2022);

Teatro Ghione: Christmas Carol (8 dicembre 2022);

Auditorium Parco della Musica: Jack Savoretti (8 dicembre 2022);

Auditorium Parco della Musica: Pappano – Hilley: a Est di Vienna (8, 9, 10 dicembre 2022);

Teatro Brancaccio: Rapunzel il Musical (9, 10, 11 dicembre 2022);

Auditorium Conciliazione: A Christmas Carol Musical (10, 11 dicembre 2022).

Arte e mostre

L’appuntamento con l’arte non può certamente mancare e anche durante il Ponte dell’Immacolata saranno diversi i musei e le mostre che sarà possibile visitare a Roma, c’è solamente l’imbarazzo della scelta. Ecco per voi alcuni, imperdibili appuntamenti da segnare in agenda.

Cinecittà Si Mostra;

Galleria Corsini: esibizione permanente;

Galleria Borghese e Villa Borghese;

Galleria Colonna;

Leonardo – Palazzo della Cancelleria;

Museo Nazionale Etrusco;

Palazzo Barberini;

Musei Vaticani;

Welcome to Rome – Mostra 3D.

Arte, musica, spettacoli. La scelta è davvero ampia, non resta che mettersi comodi e scegliere l’evento che maggiormente ci interessa, per un ponte dell’Immacolata davvero indimenticabile!