Dove andare l’8 dicembre 2022 con i bambini: tutte le idee per il Ponte dell’Immacolata

Il ponte dell’8 dicembre lascia ampia scelta per le mete raggiungere con le famiglie, magari pensando anche a una mini-vacanza da dedicare principalmente ai bambini. Si tratta di quattro giorni di festa che sono di preludio al Natale e possono rappresentare un’occasione importante per concedersi un po’ di relax. Ma dove è possibile portare i vostri bambini in occasione del Ponte dell’Immacolata? Quali sono le mete più gettonate?

Mete preferite per il Ponte dell’8 dicembre

Tra le tante destinazioni il sentiero degli gnomi di Bagno di Romagna è una meta che potrebbe davvero far vivere ai vostri figli un’atmosfera magica. Un percorso nel quale sarà possibile trovare 14 indizi da decifrare. Un viaggio in un mondo da favola totalmente gratuito. Tra le altre possibilità c’è anche il Sentiero dell’Avvento di Valbruna in Friuli Venezia Giulia, una passeggiata al teramonto in mezzo alla neve. C’è anche il sentiero dell’Avvento sul Katshberg nel quale i partecipanti andranno muniti di lanterne e thè caldo attraverso un sentiero suggestivo per arrivare a una baita avvolta dal silenzio.

Ma per tantissime famiglie il ponte dell’8 dicembre è anche la prima occasione di andare a sciare, grazie alle prime nevi che hanno imbacato le montagne. Un’occasione per cimentarsi in discese anche con slittini e costruire pupazzi di neve.

Città d’arte, musei e mostre

Immancabile l’opzione di visitare città d’arte, come Roma, Firenze, Verona, Ravenna Torino, Palermo. Il patrimonio storico architettonico della nostra Penisola è talmente ricco da mettere a disposizioni degli appassionati una notevole possibilità di scelte. Ma non è da escludere anche la possibilità di visitare musei, mostre, visite guidate e anche parchi cittadini. Tra gli altri c’è la Casina delle Civette a Roma e l’Orto de’ Pecci a Siena.

Immancabile la Casa di Babbo Natale e i Mercatini di Natale

Una visita alla Casa di Babbo Natale potrebbe essere una scelta che soddisfa piccoli e adulti, in diverse città italiane vengono allestite per far entrare i più piccini nella magia del Natale. Dal Piemonte, a Ornavasso, Stresa, Candelo, Monticello d’Alba, Govone, Asti, Rivoli, Aosta, Bergamo, Riva del Garda, tutte città che allestiscono suggestive Case di Babbo Natale, con tanto di Elfi, renne e gnomi pronti ad accogliere i giovanissimi visitatori. Tantissimi anche i Mercatini di Natale.