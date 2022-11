Dove andare l’8 dicembre 2022: tutti gli eventi a Roma e nel Lazio

Arriva l’8 dicembre, ovvero l’Immacolata, con numerosi eventi che si svolgeranno a Roma e soprattutto nel territorio della Regione Lazio. Andiamo a vedere insieme qualche programma interessante in giro per la zona regionale.

I mercatini di Montebuono e gli eventi di Viterbo

Montebuono è pronto a tuffarsi nell’atmosfera dei mercatini di Natale: il borgo in provincia di Rieti ospiterà infatti una tre giorni di sapori, gastronomia, idee regalo e animazione per i bambini. Non mancherà nemmeno la casa di Babbo Natale. I Mercatini di Natale a Montebuono sono in programma dall’8 dicembre di quest’anno. La Sagra dell’olio di Canino è un evento irrinunciabile che da anni è entrato nel cuore e nell’agenda di tutti noi.

Nel paese della Maremma Laziale quella dedicata all’olivo non è una semplice sagra, ma la festa dell’anno per eccellenza. E non potrebbe essere altrimenti, perché l’olio che da queste parti si produce da tempo immemorabile è fra i più rinomati dell’intero Stivale; un prodotto che affonda le proprie radici in tradizioni culturali millenarie, in antiche ricette tramandate di padre in figlio e in un’economia che si basa ancora in gran parte sulla spremitura delle olive. Un vincolo inscindibile da scoprire a dicembre alla “Sagra dell’Olivo” tra degustazioni, visite ai frantoi, convegni, e le cantine aperte, il vero trend topic dell’evento. Perché tutti vengono soprattutto per mangiare, siamo sinceri.

La casa di Babbo Natale a Tarquinia

Gli interni dell’ex convento di San Marco come da tradizione, ospiteranno la casa di Babbo Natale e in via Umberto I si accenderanno le luci del mercatino di artigianato e antiquariato. Il tutto grazie all’impegno dell’associazione Viva Tarquinia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. La Casa di Babbo Natale aprirà l’8 dicembre, dalle 16,30 alle 19,15, e sarà visitabile (ingresso libero) ogni venerdì, sabato e domenica fino al 24 dicembre.

Il mercatino sarà inaugurato due giorni prima, il 6 dicembre, e si ripeterà ogni weekend fino alla vigilia di Natale. Nella casa di Babbo Natale, troverete il laboratorio dei giocattoli, la galleria della neve, la stalla delle renne al laboratorio degli elfi, fino alla stanza di Babbo Natale, sarà possibile compiere il viaggio in un mondo fantastico, che saprà emozionare i bambini e stupire gli adulti.