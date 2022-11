Christmas World 2022 a Villa Borghese: date, orari ed eventi in programma

Il “Christmas World”, ovvero il Natale nel Mondo, è l’evento natalizio che torna, dal 3 dicembre all’8 gennaio. con una nuova veste e una notizia che farà felici i cittadini: la seconda edizione si svolgerà nel cuore verde di Roma, la storica Villa Borghese.

The Christmas World 2022 a Villa Borghese

Una luccicante manifestazione a cielo aperto dove verrà raccontato il Natale nel Mondo in 30.000 mq. Il più grande evento delle festività in Italia. Enormi installazioni, esperienze a tema, incredibili photo opportunity, spettacoli e happening in un film in cui essere protagonisti. Ci si potrà immergere in questi fantastici scenari. Si potranno rivivere i ricordi natalizi legati alla città di Roma; passeggiare nel cuore di Berlino; perdersi nel mercato di Londra; lasciarti affascinare dalla magia di Parigi e in un attimo arrivare a New York per volteggiare sulla pista di pattinaggio sotto il ponte di Brooklyn. Immancabile meta è il Polo Nord, con un originale scenografia del villaggio di Babbo Natale. Non bastasse, nuova tappa a Tokyo, con un padiglione dedicato alle atmosfere orientali.

Gli avventori potranno pattinare sulla pista di pattinaggio, potranno visitare la toy factory o assistere ai diversi spettacoli live che saranno offerti. Tra questi spettacoli di magia, canti gospel, majorettes, parate, acrobazie e danze. Ogni giorno Babbo Natale attraverserà il villaggio con i suoi elfi a bordo di un trenino per salutare i bambini.

All’interno del villaggio ci saranno riproduzioni di monumenti di varie città. Così sarà possibile godersi l’atmosfera natalizia a Roma, sotto la Porta di Brandeburgo di Berlino, o sotto il Big Ben a Londra, o ancora a Parigi, Tokyo e New York. E poi ci sarà il Polo Nord, con la casa di Babbo Natale ricreata dagli scenografi. Novità di quest’anno sono la Holyday Street, una via con tanti box ciascuno contenente un’ambientazione pop legata al Natale, e l’area safari, in cui i bambini potranno improvvisarsi esploratori.