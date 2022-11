Concerto di Natale 2022 su Canale 5: quando va in onda, cast

Il Concerto di Natale, il tradizionale appuntamento in onda su Canale 5 la sera della Vigilia, taglia il traguardo delle 30 edizioni e per l’occasione si rinnova, nel titolo – Concerto di Natale per la Pace – e soprattutto nella messa in onda, che per la prima volta nella sua storia sarà la sera di Capodanno (1° gennaio 2023).

Il Concerto di Natale su Canale 5

L’evento, dal 2019 affidato alla conduzione di Federica Panicucci, vedrà la partecipazione di un ricco parterre di ospiti, musicali e non, per festeggiare le festività in un concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi del Natale. Ci saranno Amy Lee, Cristina D’Avena, Darin, Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, José Carreras, Kayma, Orietta Berti, Piccolo Coro “Le Dolci Note”, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir.

Attesi anche Bianca Guaccero, Chiara Vingione, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Marcell Jacobs, Neri Marcorè. Il Concerto di Natale per la Pace verrà registrato il 17 dicembre presso l’Auditorium Conciliazione a Roma e trasmesso in prima serata su Canale 5, come detto, domenica 1° gennaio 2023.

Lo slittamento della data

Il Concerto di Natale per la Pace, come sottolineato, non farà da sottofondo musicale al cenone della Vigilia in quanto quest’anno Canale 5 ha deciso di slittare la messa in onda alla sera del primo dell’anno ossia all’1 gennaio 2023 in prima serata. L’evento, che da tre decenni è un appuntamento per molti immancabile, ha quindi cambiato collocazione nel palinsesto ma, come tradizione dal 2019 a questa parte, sarà probabilmente condotto ancora una volta dall’immancabile presentatrice Federica Panicucci.

Tra gli ospiti musicali della serata che sinora sono stati confermati ufficialmente spiccano Amy Lee, l’idolo dei più piccoli Cristina D’Avena, Darin, il cantante partenopeo Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, José Carreras, Kayma, l’opinionista del Grande Fratello VIP e regina delle hit estive Orietta Berti, Piccolo Coro “Le Dolci Note”, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir. Gli artisti, come di consueto, si esibiranno in una versione inedita e personalissima dei brani più classici e amati del Natale, canzoni ben note a tutti e da cantare a squarciagola davanti alla tv per dare il benvenuto al 2023 che si spera e ci auguriamo tutti possa essere un anno all’insegna della pace.