Metaldays e Brutal Assaul 2023: band, dove acquistare i biglietti, le date

Musica, musica e ancora musica. L’unica parola d’ordine che valga la pena di essere ascoltata e ossequiata. Se poi si tratta di Metal, ancora meglio no? Sono in dirittura di arrivo due grandi eventi per gli amanti della musica: il prossimo anno torneranno il Metaldays e il Brutal Assault che, per gli amanti del genere, e per chi ne mastica, sono davvero eventi imperdibili. Si tratta nel primo caso, del rinomatissimo evento/un festival heavy metal organizzato ogni estate a Tolmino, in Slovenia, a partire dal 2004. Anche quest’anno la scaletta è formidabile, e gli amplificatori sono già caldi, pronti a distorcere le note inebrianti dal palco. Nel secondo caso, invece, il Brutal Assault è un altro festival imperdibile per gli amanti del genere in questione, che si svolge ogni anno in Repubblica Ceca a Josefov, nei pressi di Jaroměř, ed è consacrato principalmente al metal estremo. Ma la domanda è: quali sono le band confermate e soprattutto dove poter acquistare i biglietti? Dunque, facciamo un po’ il punto della situazione per cercare di rispondere agli interrogativi.

Metaldays e Brutal Assault 2023, quando e dove

Come anticipato, si tratta di due grandi eventi di ”metallo pesante”, in realtà pesantissimo se consideriamo l’elenco delle band coinvolte. Metaldays e Brutal Assault 2023 si presentano al grande pubblico come due eventi di fuoco quest’anno. Nel primo caso, come detto, il festival si squadernerà al Vista Park di Velenje, città nel nord della Slovenia che si affaccia sul lago Velenjsko. Il festival inizierà il 30 luglio e si concluderà il 5 agosto. Sarà, in pratica, un’intera settimana dedicata al genere, e le band che si esibiranno sono le seguenti: ANTHRAX, KREATOR, BEARTOOTH, WOLVES IN THE THRONE ROOM, GATECREEPER, THE RAVEN AGE, IGNEA, HELLOWEEN, IN FLAMES, HEAVEN SHALL BURN, AT THE GATES, PARADISE LOST, KATAKLYSM, I AM MORBID, MARDUK, EQUILIBRIUM, TESSERACT, ABBATH, SOLSTAFIR, BELPHEGOR, FIT FOR AN AUTOPSY, BLEED FROM WITHIN, THUNDERMOTHER, THE AGONIST, SECRET SPHERE, NERVOSA, ARCHSPIRE, COBRA THE IMPALER, DIABLO SWING ORCHESTRA, VENUS 5, HIPPOTRAKTOR, ENDSEEKER, NOCTEM, HERE COMES THE KRAKEN.

Il prezzo del biglietti varia dai 10 ai 289 euro, a seconda di quanto Metal riuscirete a sopportare (quanti giorni di live) e potete acquistarlo sulla pagina ufficiale dell’evento.

Brutal Assault: date, biglietti e band in lista

Nel caso, invece, del festival denominato ”Brutal Assault”, questo si svolgerà dal 9 al 12 agosto 2023 nella Fortezza Josefov di Jaromer, Repubblica Ceca. Alcuni biglietti sono già sold out, data l’importanza dell’evento e la sua eco mondiale. Le band che si succederanno e che cercheranno di sfondare le loro testate di amplificatori sono: BIOHAZARD (nella loro line up originale), TRIVIUM, DEICIDE (al loro 30esimo anniversario), BRKNAGAR, DYING FETUS, FIT FOR AN AUTOPSY, GATECREEPER, HIPOCRISY, I AM MORBID, IN FLAMES, MARDUK, NILE, NAPALM DEATH, OMNIUM GATHERUM, SEPULTURA, SIGNS OF THE SWARM, SUICIDAL ANGELS, TERROR, WITHIN DESTRUCTION, WOLFHEART.