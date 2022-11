Blanco, le date dei concerti 2023 negli stadi di Roma e Milano: i biglietti e il nuovo album

Blanco sarà in concerto a Roma e a Milano nel 2023. Dopo lo straordinario trionfo del Blu Celeste Tour, che ha visto il giovane artista Blanco esibirsi in tutta Italia, per un totale di 35 date interamente SOLD OUT con oltre 350.000 biglietti venduti, l’artista annuncia la lavorazione di un nuovo album e due ulteriori prestigiosi appuntamenti nel 2023 prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners, per la prima volta negli stadi più in voga del nostro Paese: martedì 4 luglio l’artista sarà allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Biglietti e prevendite per il concerto di Blanco

Le prevendite saranno disponibili da venerdì 18 novembre alle ore 18.00 su https://www.vivoconcerti.com e https://www.friendsandpartners.it e da mercoledì 23 novembre alle ore 11.00 anche nei punti vendita autorizzati. Un nuovo importante traguardo, insomma, per Blanco, che ha collezionato in meno di due anni 49 dischi di platino e 3 dischi d’oro e che con il suo disco d’esordio, Blu Celeste ha totalizzato ad oggi oltre un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme.

Chi è Blanco, l’artista del momento

Riccardo Fabbriconi, meglio noto al grande pubblico con l’appellativo di Blanco, è l’artista del momento dopo lo strepitoso successo della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Nasce nel 2003 a Calvagese della Riviera, un piccolo ed idilliaco paesino che si trova nella provincia di Brescia in prossimità del meraviglioso Lago di Garda. Sin dalla tenera età, Blanco si appassiona alla grande musica italiana, grazie anche alla figura suo padre – che ha recentemente chiamato sul palco durante un concerto per esprimergli tutta la sua gratitudine. Grazie al padre inizia ad ascoltare i grandi classici della musica italiana, come ad esempio Lucio Dalla, Battisti e Pino Daniele che rimangono anche oggi i suoi punti di riferimento principali. Conosce, in questo modo, anceh il pop, e poi il rap, generi a cui si affeziona immediatamente e che avranno una grande influenza sul suo stile. La sua prima canzone la scrive a soli 14 anni.

