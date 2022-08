Blanco in concerto a Roma per la presentazione della squadra all’Olimpico: il programma di domenica 7 agosto 2022

La Roma, dopo l’acquisto ‘bomba’ di Dybala e la presentazione in grande stile di fronte a migliaia di tifosi, torna in campo e domenica 7 agosto lo farà per l’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Non prima, però, di aver ‘mostrato’ a tutti la nuova squadra, quella che ‘gareggerà’ nel prossimo campionato di Serie A che prenderà il via già il prossimo 13 agosto, quindi tra pochi giorni. Le sorprese, però, non finiscono qui: i tifosi oltre ai loro beniamini potranno cantare e divertirsi perché Blanco, vincitore di Sanremo con Mahmood, sarà allo stadio per esibirsi.

A che ora ci sarà la presentazione dell’AS Roma

Prima la presentazione, poi l’amichevole e tra il primo e il secondo tempo l’esibizione di Blanco. Tutto è previsto per la serata di domenica 7 agosto a partire dalle 20.45.

Quando si esibirà Blanco domenica 7 agosto

“Uno speciale ritorno. Il nostro ritorno all’Olimpico sarà segnato da una presentazione speciale di Blanco durante l’intervallo contro lo Shaktar” – si legge sulla pagina social della Roma. Quindi, oltre alla presentazione della squadra ci sarà anche l’esibizione di Blanco, che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa. Pochi giorni fa, infatti, il cantante si è presentato a Trigoria per incontrare i giocatori e l’allenatore della sua Roma.

Come cambia la viabilità

Grandi sorprese e momenti indimenticabili, ma anche piccoli disagi per i cittadini tra strade chiuse e autobus che dovranno deviare la loro ‘normale’ corsa. Domenica 7 agosto, per consentire lo svolgimento dell’evento, è stato predisposto il consueto schema della viabilità e sosta attorno allo stadio, con divieti di fermata e aree di parcheggio dedicate a chi ha il biglietto per la partita (zone piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade).

Per quanto riguarda le metropolitane, le ultime corse la domenica sono previste alle 23,30 (sulla metro A, per lavori, alle 21, poi ci sono i bus navetta sostitutivi). Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale. Da ricordare anche che quindici linee diurne (38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980) sono attive tutte le notti sino alle 2.