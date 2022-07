Roma, ecco Dybala. E la città giallorossa impazzisce (FOTO)

Un intero quartiere paralizzato. Anzi, ipnotizzato. E lui, Paulo Dybala, incantato dall’accoglienza ricevuta. Il tifo dei romanisti non si smentisce. La presentazione del nuovo gioiello giallorosso è stata quantomeno spettacolare.

Colosseo Quadrato colorato di giallorosso

Dal Palazzo della Civiltà Italiana, all’Eur, meglio conosciuto come il “Colosseo Quadrato”, l’A.S. Roma ha presentato davanti a una folla sterminata di tifosi il suo ultimo acquisto. Palazzo Fendi, colorato di giallorosso, è la perfetta cornice dell’evento.

Dybala: Giorno speciale, maglia speciale

“Oggi essere qui, davanti a voi, con questa maglia, per me è speciale – ha detto Dybala”. Per lui era destino da quando era bambino, venire qui nella Capitale. E già si parla di Derby, che sarà bellissimo, anche se non si parla ancora di risultato.

“Daje Roma, Daje”, ha gridato Paulo, con l’eco dei tifosi già esaltati da questo ragazzo che in campo ha fatto vedere il suo valore. Poi le note di Venditti, con “Roma, Roma Roma”.

E, mentre lo speaker gridava “Paulooooo”, i tifosi rimandavano con “Dy-ba-la” per tante volte.

Un bagno di folla infinito, un battesimo per il campione che difficilmente dimenticherà, un benvenuto caloroso e avvolgente. Che Dybala potrà ricambiare in un solo modo: a suon di gol.