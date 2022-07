Blanco fa salire il papà sul palco durante il concerto: la dedica commuove i fan

Roma. Come tutti i fan ovviamente sapranno, il 27 e il 28 luglio Blanco si è esibito in concerto nella Capitale, all’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma. Due date divenute già indelebili nella memoria chi a quel concerto c’era, con tutto l’entusiasmo possibile.

Blanco: successo strepitoso al Rock in Roma

Un totale, in due giorni, di 64mila persone di fronte al giovanissimo cantante, vincitore quest’anno, tra le altre cose, anche del Festival di Sanremo con Mahmood e la loro Brividi.

Sono giorni simbolici ed importanti per il giovane cantante, che ha deciso per l’occasione di festeggiare facendo salire sul palco suo padre. I video sui social, soprattutto TikTok, sono molti e si può vedere la grande emozione che ha provato Riccardo Fabbriconi, nome all’anagrafe del cantante, nel presentare al suo pubblico il papà. “Fate un grandissimo applauso, sta per salire sul palco mio padre. Voglio tutte le luci accese per lui” – ha detto poco prima del suo ingresso.

Leggi anche: Blanco finisce all’ospedale e annulla diversi concerti: “Ho avuto un incidente, devo stare per forza a riposo”

Il padre di Blanco sul palco della Capitale

“Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre – scrive Blanco – e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia”. Poi Riccardo ha voluto ricordare (come aveva già fatto anche in occasione del concerto a Lucca) le sue origini e di come due anni fa mai avrebbe pensato di radunare folle ai suoi live: “64 mila persone in due giorni”.

Il padre di Blanco è di origini romane ma si è trasferito in provincia di Brescia quando ha incontrato la mamma di Riccardo, per questo il cantante ha scelto di portarlo sul palco romano: era un omaggio alla sua Città Eterna. Al momento, però, quali siano le cause che hanno portato Blanco a scusarsi con il padre rimane un mistero.