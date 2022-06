Blanco finisce all’ospedale e annulla diversi concerti: “Ho avuto un incidente, devo stare per forza a riposo”

Con un post su Instagram, direttamente dal letto di un ospedale, Blanco ha dichiarato di avere qualche problema di salute e per questo dovrà annullare una data del tour. Pare che abbia avuto un incidente che lo costringe a rimanere 24 ore in totale riposo.

Le parole di Blanco

Il tour di Blanco, appena iniziato, ha dovuto subire un brusco cambiamento per un malessere del cantante. Dopo l’annuncio su Instagram, sono tantissimi i commenti dei fan, e di altri artisti, che gli mandano “calorosi in bocca al lupo virtuali”. Sicuramente fa strano vedere una forza della natura fermarsi. Ecco le sue parole:

“Ciao Belli, purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza stare a riposo… La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute. Proprio per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno”.

I concerti annullati

Oltre il concerto di Genova del 24 Giugno, sono stati annullati anche altri concerti. Non sarà presente al Tim Summer Hits di Roma, il 23 Giugno e neanche il 25 Giugno alla festa di Radio Deeajay.