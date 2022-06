Esami di Maturità, Blanco e Sangiovanni non si diplomano: ecco perché

Mentre migliaia di studenti ieri hanno sostenuto la prima prova della Maturità e oggi si sono ripresentati a scuola, tra i banchi, per il secondo test che è stato diverso da istituto a istituto, ci sono diversi personaggi ‘vip’, quelli del mondo dello spettacolo che hanno deciso di non diplomarsi. Tra loro Blanco, il vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo, e Sangiovanni, il cantautore talentuoso che si è fatto conoscere (e amare) nella scorsa edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Perché Blanco e Sangiovanni non si diplomano?

Blanco e Sangiovanni, seppur giovanissimi, stanno dominando le classifiche con le loro canzoni, che sono diventate delle hit. Ma tra soddisfazioni, premi e palchi importanti, anche per loro sarebbe dovuta arrivare l’ora della Maturità, che invece non hanno potuto sostenere. Il motivo? I due cantanti sono impegnatissimi con i tour e i progetti, quindi, non hanno avuto modo di frequentare l’ultimo anno di scuola. Per questo non potranno diplomarsi, ma non è escluso che lo facciano l’anno prossimo. Tra un brano di successo e l’altro!