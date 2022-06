Maturità 2022, oggi la prima prova di italiano: quali sono le tracce, i temi di mercoledì 22 giugno

La notte prima degli esami è andata e questa mattina saranno tantissimi gli studenti che dovranno affrontare la Maturità, con la prima prova scritta, quella di italiano. E se da settimane è partito il ‘toto traccia’, oggi ogni dubbio verrà spazzato via perché i ragazzi si troveranno di fronte un foglio bianco e 7 tracce: su chi? Quali saranno i temi? E come funziona l’Esame di Stato?

Come funziona la prova di italiano all’Esame di Stato 2022

Sono ben 540 mila gli studenti che questa mattina ritorneranno a scuola, tra i banchi, per sostenere, in quelle quattro mura, l’ultima prova di italiano, la prima che, invece, dà il via all’Esame di Stato. Le commissioni d’esame, che quest’anno sono presiedute da un presidente esterno e composto da commissari interni, saranno ben 13.703. E tutto inizierà alle 8.30 di oggi, mercoledì 23 giugno.

Il primo scritto vale fino a 15 punti: gli studenti dovranno scegliere tra 7 tracce da svolgere secondo tre tipologie di tema:

analisi del testo

testo argomentativo

tema di attualità

Come funziona e cosa cambia per la seconda prova scritta di giovedì 23 giugno

La seconda prova scritta, invece, si terrà giovedì 23 giugno, sempre a partire dalle 8.30. E vale fino a 10 punti: sarà diversa per ciascun indirizzo. Quindi:

Latino per il liceo classico

Matematica per il liceo scientifico

Ma quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, quindi dai docenti interni della scuola, che entro oggi dovranno elaborare e proporre le tre tracce.

L’orale e i 25 punti

L’ultima prova, invece, consiste in un colloquio, che vale fino a 25 punti. E che si svolgerà a partire dalla settimana successiva agli scritti, secondo un calendario che stabilirà la singola commissione.