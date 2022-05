Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Ecco la verità sulla crisi

Da qualche giorno sul web impazza la notizia di una presunta crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni, la nota coppia formatasi durante il loro percorso nella scuola di Amici20. Il gossip nascerebbe dal fatto che i fan della coppia, negli ultimi tempi, fatichino a trovare foto dei due o ad avvistarli insieme.

Giulia Stabile e Sangiovanni: è crisi?

La notizia della presunta crisi è stata riportata da diversi siti di gossip. I due ragazzi hanno sempre cercato di mantenere la loro love story lontana dai riflettori senza mai, però, nascondersi. In un’intervista tempo fa il cantante avrebbe dichiarato “è vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”.

A fare chiarezza su questa presunta crisi tra la simpatica ballerina e il noto cantante è il settimanale Chi, il quale riporterebbe le foto di Giulia e Sangiovanni insieme in una serata in compagnia di alcuni in quel di Milano. Mettendo così a tacere tutte le malelingue che avevano fatto pensare ad una rottura tra i due

Sempre più uniti e felici

I due quindi sembrerebbero sempre più felici e in sintonia. I due, oltre al loro grande amore, stanno anche condividendo moltissimi successi lavorativi: la ballerina è reduce dal grande successo ottenuto grazie al talent di Maria De Filippi, invece lui è concentrato sull’imminente partenza del suo tour.

Le loro vite sono state certamente travolte dal talent, ma i due restano uniti, vicini e più innamorati che mai. Perché l’amore trionfa sempre!

