Giulia Stabile: chi è, età, carriera, Amici, Sangiovanni, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alice Campello, da poco diventata mamma di Bella, e Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi, anche Giulia Stabile che ritornerà da Silvia Toffanin per raccontarsi a cuore aperto. Dalla vittoria ad Amici ai successi, fino all’amore per il ‘suo’ Sangiovanni, conosciuto proprio nella scuola più famosa d’Italia, quella di Maria De Filippi.

Giulia Stabile e la vittoria ad Amici

Giulia Stabile è una ballerina, è nata a Roma il 10 giugno del 2002, ha 19 anni. La giovane ha origini italo-catalane perché sua madre, Susi, è spagnola. Il papà Carlo, invece, è romano. Giulia, fin da piccola, ha mosso i primi passi nel mondo della danza e dal 2006 ha studiato all’Accademia Balletto di Roma, che si trova sull’Area. Nel 2014, invece, ha partecipato al programma “Ti lascio una canzone” e tra l’altro ha avuto modo di lavorare con la Nough Megacrew, una famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Ma Giulia è diventata famosa soprattutto dopo la vittoria ad Amici 2020: la prima a credere in lei è stata la maestra Veronica Peparini, poi la ragazza, con il suo talento e la sua spontaneità, ha conquistato tutti. Anche la De Filippi, che l’ha voluta con sé e l’ha fatta diventare ballerina professionista del talent.

Il successo anche a Tu si que vales

Dalla vittoria ad Amici Giulia non si è mai fermata e ha affiancato, per ben due edizioni, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni a Tu si que vales come conduttrice.

Il bullismo

Gioie sì, ma anche dolori nella vita di Giulia Stabile. La ragazza, in più occasioni, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo e che è stato difficile superare quel periodo. Fare i conti con messaggi cattivi, forse dettati dall’invidia. Ora Giulia ha voltato pagina, è felice, serena, ha trovato il suo equilibrio e sa come combattere il mondo esterno, che non è sempre così facile.

La storia d’amore con Sangiovanni

Giulia Stabile ha spesso manifestato un certo interesse per Sebastian, il ballerino professionista di Amici. Una simpatia e basta, perché il suo cuore ora è impegnato e batte per Sangiovanni, anche lui è stato cantante e allievo della scuola nella stessa edizione. Quest’ultimo, per iniziare la storia d’amore con la ballerina, ha lasciato proprio durante il suo percorso la fidanzata Margherita. E ora, a distanza di anni, la loro storia procede a gonfie vele anche se devono spesso fare i conti con la distanza e i vari impegni lavorativi.

Giulia Stabile punta tutto su Instagram

Giulia ha un profilo Instagram e con il suo account @giugiulola vanta oltre un milione di followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro. Con la spontaneità che la contraddistingue da sempre.