Luigi Strangis, al via il primo tour in Italia: ecco tutte le date

Ha dimostrato di avere tanto talento, di essere curioso e di saper spaziare tra più generi musicali con i suoi inseparabili strumenti, dalla batteria all’amata chitarra. E ora Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici, si sta godendo il successo, tra ospitate in televisione e incursioni in radio, anche dal suo maestro Rudy Zerbi. Presto, però, prenderà il via il suo primo tour in Italia ed è stato proprio il giovane, sui social, ad annunciare tutte le date, in un post che ha fatto accetta di like e condivisioni.

Dove e quando incontrare Luigi Strangis

Di seguito, troverete l‘elenco completo con tutte le date degli instore di Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici:

3 giugno: Marcianise (CE) Centro Commerciale Campania, ore 17 – Mondadori

4 giugno: Roma, Via Appia Nuova 51 ore 15.00 – Mondadori

5 giugno: Reggio Calabria – CC Porto Bolaro, ore 16 – Mondadori

8 giugno: Milano, Piazza Duomo, ore 15 – Mondadori

10 giugno: Campi Bisenzio (FI) – CC I Gigli, ore 17 – Mondadori

11 giugno: Bologna – CC Vialarga, ore 15 – Mondadori

12 giugno: Padova – Piazza Insurrezione 3, ore 15 – Mondadori

13 giugno: Marghera (VE) CC Nave De Vero, ore 16 – Mondadori.

Il primo album del vincitore di Amici: tutte le tracce

Luigi Strangis presto incontrerà i suoi fan, ma il 3 giugno verrà rilasciato anche il suo primo album in studio ‘Strangis’ con 7 tracce. Ecco la tracklist: