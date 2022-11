GF VIP, anticipazioni 7 novembre 2022. Panicucci: ‘Sorpresa poco piacevole per Antonella’. Chi entrerà

Il programma mattutino in onda su Canale 5 e condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci è andato in onda anche quest’oggi, ma con una leggera deviazione rispetto ai soliti tragitti mediatici. Infatti, se da una parte nella prima parte ampio spazio è stato dedicato alla politica, nella seconda invece la Panicucci si è dedicata agli ultimi casi di cronaca nera più rilevanti: tra le tante cose, ad esempio, ha intervistato anche i genitori di Claudio Mandia, ragazzo morto nel college americano, un caso ancora avvolto completamente nel mistero.

Le anticipazioni del GF Vip a Mattino Cinque

Ma non è tutto: sempre quest’ultima, poco prima di salutare i numerosi telespettatori ed augurare loro una buona giornata, la conduttrice ha voluto azzardare anche qualcos’altro di inaspettato e certamente inconsueto per il programma. La Panicucci ha lanciato alla fine della puntata anche le anticipazioni sull’attesissima puntata di stasera del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Certo una bella sorpresa per chi stava seguendo la trasmissione. Ma cosa ha detto in particolare?

Grande Fratello Vip, anticipazioni 7 novembre 2022: ospiti, televoto, eliminati, arriva Matteo Diamante?

Le rivelazioni della Panicucci a fine puntata

La rivelazione fondamentale è stata che la puntata di stasera del Grande Fratello Vip non sarà particolarmente semplice, in particolar modo per la fidanzata di Edoardo Donnamaria, e ha detto infatti che ci sarà una brutta sorpresa: “Per lei ci sarà una sorpresa molto poco piacevole…” ha detto verso la fine. Ma sul fatto in sé, la presentatrice ha detto di non poter rivelare niente di più, e ha invitato ovviamente i telespettatori a seguir la puntata di stasera del reality show : “Di cosa si tratta? Lo scoprirete stasera seguendo la puntata del Grande Fratello Vip…”

Anticipazioni Grande Fratello Vip: “Ci sarà una bella sorpresa per Alberto”

Se, dunque, per Antonella Fiordelisi ci sarà una brutta sorpresa stasera, lo stesso certamente non si può dire di Alberto De Pisis. Secondo Federica Panicucci, e secondo le sue parole a Mattino Cinque di qualche ora a, per lui stasera ci sarà una bella sorpresa. Anche in questo caso non è stato specificato nulla in particolare su cosa avverrà: “Ci sarà una sorpresa molto piacevole per Alberto…”. C’è un unico modo per mettere a tacere la curiosità: seguire la puntata di stasera.