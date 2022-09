Mattino Cinque, domani tornano in tv Federica Panicucci e Francesco Vecchi: le novità

Da domani Federica Panicucci e Francesco Vecchi torneranno a dare il buongiorno agli italiani su Canale 5 nel programma “Mattino 5”.

Anticipazioni sul programma

Per il quattordicesimo anno consecutivo la Panicucci si conferma alla guida del programma televisivo del quale ha fornito qualche piccola anticipazione.

“Quella che ci aspetta sarà sicuramente una stagione bella tosta – ha detto la conduttrice in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – , con una prima fase molto delicata per via delle elezioni. Ritroverete tutto come lo avete lasciato. Offriremo al pubblico la formula che ha funzionato e che conosce da tempo”.

Un format di successo che si rinnova anche per quest’anno a partire dalle 8 e 45 su Canale 5. La struttura resterà quella di sempre, una prima parte dedicata ad approfondimenti politici, economici e sociali e una seconda dedicata alla cronaca.

La Panicucci condurrà anche un programma su Italia 1

La conduttrice dopo una lunga pausa estiva trascorsa con i figli e il compagno è pronta a tornare al lavoro.

Novità in arrivo però quest’anno per Federica Panicucci che oltre a tenere compagnia ai telespettatori della mattina sarà chiamata a guidare anche il programma “Back to School”, il reality in onda su Italia 1 nel quale i vip devono affrontare l’esame della V elementare. Un programma nuovo che lo scorso anno è stato condotto da Nicola Savino.