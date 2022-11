Ponte dell’Immacolata dove andare in Italia e in Europa: le mete e le offerte per i viaggi

Il ponte dell’Immacolata sta, finalmente, per arrivare e quale occasione migliore per concedersi un po’ di meritato relax? Quest’anno l’8 dicembre cade di giovedì e i più fortunati potranno godere di quattro splendide giornate per staccare la spina dal lavoro e dagli impegni quotidiani ed assaporare un po’ di meritato riposo e di diverimento!

Le mete europee da visitare per il Ponte dell’Immacolata

Se durante il Ponte dell’Immacolata volete staccare la spina quale modo migliore per farlo se non attraverso un viaggio? Si sa, viaggiare apre la mente e permette di interfacciarsi con altre culture, se poi ci aggiungiamo la magia del Natale che in questo periodo caratterizza moltissime città europee, il gioco è praticamente fatto! Iniziamo il nostro viaggio con la città forse più iconica in questo periodo dell’anno: la Lapponia. A ‘caccia’ dell’Aurora Boreale, le slitte trainate dagli husky, le escursioni con le ciaspole, il divertimento e la magia sono assicurati! Un altro posto meraviglioso da visitare a dicembre è Copenaghen, le cui frequenti nevicate incanteranno grandi e piccini! Passiamo adesso alla città probabilmente più romantica del periodo natalizio: Parigi che con le sue luci, i mercatini e i suoi suggestivi scorci è pronta a regalare ai visitatori delle impareggiabili emozioni. Se invece si vuole trascorrere una vacanza diversa segnaliamo la località di Algarve, nella parte meridionale del Portogallo. Le sue baie e spiagge nascoste, dove peraltro è possibile effettuare numerose attività come kayak, windsurf e molto altro, conquisteranno proprio tutti.

