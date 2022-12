Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio mercoledì 14 dicembre 2022: le previsioni

Gli esperti lo avevano detto: sarebbe arrivato il freddo. E ora in Italia le temperature, come è giusto che sia in questo periodo dell’anno, sono crollate. Alcune città si sono imbiancate, altre devono fare i conti con la pioggia e i violenti nubifragi, almeno fino a sabato. E domani nel Lazio, ovunque e senza esclusione di zone, è stata diramata un’allerta meteo di colore giallo perché l’ondata di maltempo continua.

Previsioni meteo, arriva la neve: nubifragi sul Lazio e crollo delle temperature

Fino a quando durerà l’allerta meteo nel Lazio

Come ha spiegato la Protezione Civile per la giornata di domani, mercoledì 14 dicembre, sulla Regione Lazio sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio su tutte le aree di allerta della Regione, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”. Da qui, quindi, la decisione di diramare l’ennesimo bollettino di allerta meteo. Questa volta di colore giallo per criticità idrogeologica dalle prime ore del 14 dicembre e per le successive 9-12 ore.

Le zone a rischio

Nessuna zona della Regione Lazio sarà esclusa dal maltempo: tutti domani dovranno avere un ombrello a portata di mano perché servirà. È allerta gialla, per criticità idrogeologica, sulle zone:

Zona A Bacini costieri Nord

Zona B Bacino Medio Tevere

Zona C Appennino di Rieti

Zona D Bacini di Roma

Zona E Aniene

Zona F Bacini Costieri Sud

Zona G Bacino del Liri

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni alla colonnina di mercurio? Questa settimana a Roma, secondo gli esperti di Il Meteo.it avremo minime che oscilleranno tra i 7° e gli 8° con massime che arriveranno fino a 11°. Poi da venerdì 16 le temperature, nonostante il maltempo, torneranno leggermente a salire. E domenica, probabilmente, il sole tornerà a splendere in cielo.