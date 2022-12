Meteo Natale 2022, arriva il caldo: le previsioni Regione per Regione, che tempo farà il 25 dicembre

Arrivano ottime previsioni meteorologiche per il prossimo Natale. In molti si stanno chiedendo da giorni che tempo devono aspettarsi per le festività natalizie e i meteorologi hanno sciolto ogni dubbio a riguardo: si tratterà di un Natale caldo con temperature di 7 o anche 8 gradi al di sopra della media del periodo. È, infatti, annunciato l’arrivo di un anticiclone africano che influenzerà il meteo nelle giornate della Vigilia, di Natale e anche del giorno di Santo Stefano.

Meteo caratterizzato da un campo di alta pressione

Sarà un campo di alta pressione quello che interesserà l’intera Penisola nel prossimo fine settimana. Tempo stabile è previsto da Nord a Sud, con valori che raggiungeranno anche i 20° C nelle regioni centro-orientali. Temperature dovute alle correnti di aria calda che raggiungeranno l’Italia e consentiranno di godere di un tempo mite almeno durante le festività natalizie.

Un caldo anomalo che interesserà tutta l’Europa sicuramente fino a Santo Stefano. I cambiamenti climatici con un notevole abbassamento delle temperature sono previste, invece, dopo il 26 dicembre. Da quella data in poi, infatti, gli esperti prevedono l’arrivo di una forte ondata di freddo proveniente dalla Russia che ci farà tornare a battere i denti.

Per quanto strano questo picco di caldo nelle giornate dal 24 al 26 dicembre, rappresenta comunque la normalità per noi italiani che non siamo abituati ad avere un bianco Natale, nelle zone pianeggianti almeno. Negli ultimi 10 anni, infatti, è stato solo uno il Natale nel quale è caduta la neve.