Alberto Angela racconta le ville di Tivoli

Nel programma di RaiUno Meraviglie che ormai fa il record di ascolti, Alberto Angela farà tappa a Tivoli passando per Villa d’Este e Villa Adriana.

Un importante riconoscimento anche per il lavoro che il direttore delle Ville Andrea Bruciati sta svolgendo da qualche anno in città rilanciando anche con appuntamenti televisivi come questo l’immagine dei Patrimoni UNESCO.

Tivoli raccontata da Alberto Angela

La terza puntata della nuova edizione di Meraviglie in onda martedì 11 gennaio, che accompagna i telespettatori in un viaggio nella storia del nostro paese tra opere, bellezze naturali e artistiche arriva quindi con questo nuovo appuntamento a Tivoli, le cui storie di queste due ville sono strettamente collegate. Villa Adriana fu progettata dall’imperatore Adriano per la sua sfarzosa corte come la residenza estiva e Villa d’Este vide la luce nel ‘500 per iniziativa del cardinale Ippolito II d’Este che, con le statue e i marmi riportati alla luce dall’antica villa romana realizzò le scintillanti fontane di Villa d’Este. Massimo Wertmuller e Francesco Pannofino a Villa D’Este e Villa Adriana A vestire i panni del cardinale Ippolito d’Este sarà Massimo Wertmuller, mentre Francesco Pannofino racconterà il fascino delle ville. Ci auguriamo che possa essere un biglietto da visita per trovarsi poi questa estate Tivoli al centro di tappe turistiche importanti.