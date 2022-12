Cosa fare a Natale a Roma: tutti gli eventi in programma fino al 28 dicembre, il calendario completo

Cosa fare a Natale a Roma? E’ questa una delle domande più ricercate in queste ore considerando l’approssimarsi del weekend di Natale e l’inizio delle concomitanti Festività. La Capitale nei prossimi giorni si animerà infatti di un ricco programma di appuntamenti per tutti i gusti che andranno avanti fino a Capodanno e oltre: il Campidoglio ha organizzato e finanziato Natale insieme, un calendario di spettacoli teatrali, concerti, clown e burattini, trampolieri e laboratori creativi per bambini.

Eventi Natale 2022 a Roma

Sono oltre venti gli appuntamenti organizzati in diverse aree del territorio di Roma Capitale che andranno avanti fino al 28 dicembre. Il Comune precisa che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione. A Villa Bonelli l’appuntamento con la Magia del Natale prevede un fitto calendario di iniziative fino al 29 dicembre: laboratori decorazioni natalizie, animazione e spettacoli per bambini e famiglie. Nel quartiere Trullo invece in piazza Caterina Cicetti, mercoledì 28 alle ore 16 e giovedì 29 dicembre alle 15.30, avrà luogo uno spettacolo di magia e il Concerto della Street Band FanfaRoma, insieme a un laboratorio Creativo del Riciclo. Corviale sarà, ancora, lo scenario del Concerto di Natale, con l’orchestra Bellini dell’associazione Pueri Synphonici, che si svolgerà nella Sala Consiliare Luigi Petroselli (in via Mazzacurati 73/75), alle 18.00 del 22 dicembre. Quindi lo spettacolo dedicato ad Eduardo De Filippo “Sik Sik e Pericolosamente” presso la Sala Polivalente Piana del Sole (inizialmente previsto per Sabato 17 Dicembre,ndr) che si terrà venerdì 30 Dicembre.

Cosa fare a Capodanno e il 1 gennaio a Roma

Chiaramente gli eventi proseguiranno per tutte le Festività. Nelle nostre guide, che potete trovare su www.ilcorrieredellacitta.com, o cliccando nei link seguenti, ci siamo occupati delle iniziative organizzate a Roma sia per Capodanno che per il giorno successivo, domenica 1 gennaio 2023. Da segnalare ad ogni modo c’è ovviamente il concertone di fine anno che porterà tanti ospiti e cantanti ad animare le ultime ore del 2022.

Concertone di Capodanno 2023 a Roma: chi sono i cantanti, tutti gli ospiti del 31 dicembre