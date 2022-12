Roma, Capodanno 2023 al Circo Massimo (e non ai Fori Imperiali): chi sono gli ospiti e i cantanti

Cambia la location, ma lo spettacolo resta assicurato. Dopo anni di stop per via della pandemia, si torna a festeggiare in piazza. Anche a Roma. E questa volta non più ai Fori Imperiali, come era stato inizialmente previsto, ma al Circo Massimo, che farà da sfondo a una mega festa. Con tanti ospiti che si esibiranno per salutare il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno. Tutto all’insegna della musica e del divertimento.

Il Concertone di Capodanno a Roma si farà al Circo Massimo

Il Concertone di fine anno della Capitale cambia location. E si farà al Circo Massimo. Questo è quello che è emerso poco fa dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla prefettura di Roma. Già qualche giorno fa, infatti, si era parlato di un cambio luogo e di un eventuale trasloco: troppe persone e perplessità sulla capienza dei Fori. Ora, infatti, c’è la certezza: il nuovo anno si saluterà direttamente dal Circo Massimo. Con tanti ospiti e cantanti per dare il benvenuto al 2023 con la musica e la leggerezza. Dopo anni di pandemia, di restrizioni e di stop alle feste.

Chi sono i cantanti che si esibiranno in piazza a Roma il 31 dicembre 2022

Il capodanno sarà veramente ricco a Roma. Si inizierà il 31 dicembre con il concerto live “Rome Restarts 2023”, promosso da Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport. E sul palco, nel suggestivo scenario del Circo Massimo, saliranno davvero tanti cantanti, come Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni.

La radio ufficiale dell’evento sarà RDS 100% Grandi Successi. I conduttori Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro saranno i volti e le voci ufficiali del Capodanno di Roma, che andranno ad animare la serata e a presentare gli artisti che saliranno sul palco. La festa prenderà il via alle 21.30, poi proseguirà anche dopo il brindisi, dopo la mezzanotte, con uno speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma. E si ballerà e si canterà per tutta la notte. Attese, infatti, ben 50.000 persone con Roma che, durante queste feste, è davvero sold out.