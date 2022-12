Capodanno 2023 in piazza in Italia: quali sono i concerti di fine anno gratis e chi sono gli ospiti

Non hai ancora deciso cosa fare per Capodanno 2023? Le più grandi città italiane si stanno preparando per festeggiare il nuovo anno con concerti, feste e spettacoli pirotecnici in piazza, completamente gratuiti. Se non hai idee su dove andare e cosa fare per Capodanno, puoi consultare questo elenco dei migliori eventi all’aperto nelle piazze delle città di tutta Italia: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, fino a Firenze.

Il Capodanno 2023 nelle piazze italiane

Piazza del Popolo a Roma è pronta ad accogliere il nuovo anno con il tradizionale evento di capodanno 2023: chi saranno gli ospiti che si esibiranno uno dopo l’altro sul palco? Il Concertone si svolgerà ai Fori imperiali e vedrà alternarsi sul palco: Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. A condurre la serata, a partire dalle 21:30 ci sono Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, volti e voci note di RDS. Dopo il brindisi di mezzanotte la serata prosegue fino alla mattina accompagnata dalla musica del dj-set a cura di Dimensione Suono Roma.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, finalmente torna la grande serata del 31 dicembre a Roma, che come ha rivelato l’assessore comunale ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato: “Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa anche se molte altre città hanno rinunciato perché Roma è tornata a essere la capitale dei grandi concerti, ma con il sindaco abbiamo voluto tenere conto del fatto che molti giovani non possono permettersi biglietti molto costosi”. Serata quindi gratuita, libero accesso per tutti.

Sala: “Il Capodanno a Milano non si farà”

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha confermato che per Capodanno 2023 non è in programma alcun evento in piazza Duomo: “I pochi fondi che avevamo – ha spiegato il primo cittadino – li abbiamo messi in alberi e luminarie, ma non prevediamo un evento di Capodanno”. Tuttavia, non mancano gli eventi, le feste e i festeggiamenti negli migliori locali della city, oltre a feste per i giovani nelle discoteche, cenoni negli hotel e nelle ville storiche e molto altro ancora.

Da segnalare, in particolare, l’evento di capodanno sulla Terrazza con vista Duomo situata al 5° piano, dalla quale è possibile godere di una vista pazzesca sulla città. Si potrà prenotare un tavolo per la serata per godersi tanta buona musica per tutta la notte, oltre a ottimi drink per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Per chi risiede il Lombardia, sono state organizzate feste in piazza nelle città di Mantova con dj Radio Bruno; e Brescia con Paolo Belli e The Big Band.

A Napoli con Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Torna anche quest’anno il tradizionale concerto di Capodanno in piazza del Plebiscito a Napoli: a condurre la serata del 31 dicembre sarà una delle coppie più discusse sul web, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Oltre a Peppe Iodice saranno presenti anche Lina Sastri, Francesco Paoloantoni, Peppino di Capri, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Allo scoccare della mezzanotte non mancheranno i fuochi artificiali. In tutte le maggiori piazze delle città campane sono in programma eventi per festeggiare il nuovo anno: a Pozzuoli si esibisce Clementino; mentre a Salerno si esibiscono i Negramaro, ancora nessun rumors sui possibili ospiti in piazza ad Amalfi.

Il Capodanno al Nord Italia: gli eventi da non perdere

Tra gli eventi più interessanti per Capodanno 2023 nelle più grandi città del Nord Italia, è immancabile la partecipazione alla festa in piazza castello a Torino, dove la notte del 31 dicembre si svolgerà TOLOVESYOU. A condure la serata ci sarà Sara D’Amario, mentre sul palco si esibiranno: Subsonica, Willie Peyote, le giovani cantanti Beba e Ginevra, i Cantafinoadieci e gli Eugenio in via di gioia. Tantissime serate, eventi e concerti in tutte le città del Nord Italia: da Aosta a Pordenone, da Sanremo a Chioggia, da Jesolo a Ravenna.

A Verona è in programma il tradizionale concerto di capodanno nella splendida cornice di piazza Bra, ai piedi della stella di Natale, dove si esibiranno i migliori dj di Radio 102.5 e Radio Zeta. Ospite speciale Niveo, vincitore di Amici. A mezzanotte non mancherà il tradizionale spettacolo pirotecnico di fronte all’Arena. A Bologna, invece, torna il Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore, mentre in tutta la riviera romagnola sono stati organizzati eventi e feste per il pubblico giovanile: buona musica e fuochi d’artificio in moltissime città.

Il Capodanno al Sud Italia

Passiamo in rassegna, infine, i migliori concerti di capodanno 2023 nelle piazze delle maggiori città del Sud Italia. A Bari il concerto di capodanno 2023 si svolgerà in piazza della Libertà (l’anno scorso venne trasmesso su canale 5). Condotto da Federica Panicucci, l’evento avrà accoglierà ospiti: da Rkomi ai Boomdabash, fino a la Rappresentante di Lista.

La serata prosegue con Dj Radio Norba e Radio 105. A Palermo è in programma la festa in piazza Castelnuovo con un ospite speciale: sul palco ci sarà Francesco Gabbani. Ad Agrigento ci sarà Achille Lauro ad accompagnare le danze per l’arrivo del nuovo anno. A Olbia si esibirà Emma Marrone, ad Alghero ci sarà Max Pezzali; mentre a Sassari non ci sarà nessun cantante famoso, ma 4 piazze cittadine saranno animate dai balli di gruppo: piazza Santa Caterina, piazza Moretti, piazza Madonna del Latte Dolce e piazza Sant’Antonio.