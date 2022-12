Pamela Prati andrà come ospite a Verissimo? Cosa è successo con Silvia Toffanin

Pamela Prati è uscita dal GF Vip e molti dei suoi fan si aspettavano finisse nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin, come succede a tutti gli ex gieffini. A quanto pare, però, la famosa showgirl non sarà nel salotto della moglie di Pier Silvio Berlusconi. Ma perché? Pamela Prati è tornata sul piccolo schermo grazie al GF Vip 7, ma a quanto pare il reality non ha portato i frutti sperati. Oggi la showgirl sarda non sarebbe un’ospite gradita della televisione.

Pamela Prati va a Verissimo?

Dopo il caso Mark Caltagirone, infatti, si è pensato che la ex gieffina abbia voluto prendere parte al reality per ripulire la sua immagine dal brutto scandalo creatosi attorno a lei nel 2019; è davvero così? I suoi fan speravano di vederla presto nel salotto di Verissimo che, come sappiamo, accoglie con il sorriso tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ma nel caso di Pamela Prati, probabilmente, non sarà così. Perché?

Questa è la domanda che si pongono i suoi fan: come sappiamo, nella casa del GF Vip la ex gieffina ha trovato quello che potrebbe essere un grande amore. Marco Bellavia e la showgirl sarda, infatti, si stanno frequentando da quando entrambi si sono ritrovati fuori dal lussuoso loft di Cinecittà. L’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo diverse volte e in uno degli ultimi appuntamenti con la conduttrice ha anche parlato del suo rapporto con Pamela Prati. Ma perché quest’ultima non sarà invitata in trasmissione?

Pamela non vuole più parlare di Mark Caltagirone

A quanto pare, il mondo della televisione non vorrebbe Pamela Prati come ospite dei talk show e delle trasmissioni. Dopo il caso Mark Caltagirone la showgirl non è più ospite gradita del piccolo schermo, ma quanto ancora dovrà pagare questo scotto? Sembra, inoltre, che le ospitate della ex gieffina siano state cancellate per via di alcune condizioni che la diretta interessata avrebbe posto: Pamela, infatti, pretenderebbe che a oggi non le si facciano più domande sulla truffa romantica in cui è stata coinvolta.

Oltre a questo, poi, la Prati ha chiesto che sia presente anche il suo avvocato. Queste condizioni avrebbero fatto desistere i giornalisti e i conduttori che avrebbero voluto Pamela Prati nei loro studi televisivi. La stessa Silvia Toffanin, infatti, non riuscirebbe a trattenersi facilmente dal fare domande su Mark Caltagirone. Ecco perché si è pensato che, molto probabilmente, la showgirl non sarà a Verissimo prossimamente.

Le ruggini con Silvia Toffanin

Negli ultimi giorni è circolata la notizia del mancato invito di Silvia Toffanin nei confronti di Pamela Prati; se inizialmente la colpa è stata data al caso mediatico Mark Caltagirone, in realtà oggi le cose sembrano essere diverse. Una fonte vicina alla showgirl sarda, infatti, ha raggiunto FanPage dando un’altra versione dei fatti. Tirando in ballo Verissimo e Silvia Toffanin, la persona vicina alla Prati ha confessato che la ex gieffina ha rifiutato l’invito a seguito delle parole della conduttrice nella sua intervista a Orietta Berti: “Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito”.

Ma di quali parole stiamo parlando? Nell’intervista a Orietta Berti il 20 novembre 2022, Silvia Toffanin ha fatto alcune domande sul GF Vip alla cantante. In una di queste, quindi, si è parlato di Pamela Prati con la quale l’opinionista del reality si è spesso scontrata. La cantante, tuttavia, ha raccontato di non avercela con la diva sarda e che le sue acredini erano state totalmente archiviate. La Toffanin, comunque, rivolgendosi alla Berti ha detto: Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”.

Queste parole avrebbero fatto infuriare Pamela Prati al punto di non voler accettare l’invito a Verissimo da parte della nota conduttrice. A far stranire la showgirl sarda, comunque, c’è stata anche un’altra frase della Toffanin; la presentatrice – intervistando Marco Bellavia – ha chiesto all’ex conduttore di Bim Bum Bam se quello con Pamela sia un amore “verissimo”. Il diretto interessato ha immediatamente risposto sì, senza però convincere la padrona di casa che – rilanciando – ha detto: “Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei”.