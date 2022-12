Roma, arrestati gli autori della violenta rissa a piazza Mancini

Grazie al lavoro condotto dalla Polizia di Stato, sono stati consegnati alla giustizia i protagonisti della violenta rissa scaturita a piazza Mancini, nel cuore del quartiere Flaminio e a pochi passi dal Ponte della Musica. Un’indagine non semplice per i poliziotti di Roma, che hanno dovuto individuare i soggetti attraverso le videocamere di sorveglianza presenti nella nota piazza capitolina e soprattutto facendo affidamento alle testimonianze dei residenti locali.

La rissa in piazza Mancini a Roma

La rissa si era svolta pochi giorni fa all’interno di piazza Mancini, ovvero il 29 novembre 2022. A condurre le indagini, sono stati gli agenti del Commissariato di Villa Glori, che attraverso non poche difficoltà, sono riusciti a rintracciare i responsabili del violento parapiglia avvenuto nel cuore del quartiere Flaminio. A essere fermato, è stato un gruppo di giovani sudamericani, che il 29 novembre aveva dato vita a una violenta rissa tra pugni, calci e lanci di bottiglie in vetro.

Nonostante le indagini siano durate appena 48 ore, oltretutto complicate dall’utilizzo di video di sorveglianza e testimonianze dei residenti, gli agenti sono riusciti ugualmente ad assicurare alla giustizia in responsabili in pochissimo tempo. Il consigliere del II Municipio, Francesco De Salazar, commenta soddisfatto l’operazione condotta dalle Forze dell’Ordine capitoline: “Ringrazio gli agenti e la neo Comandante del commissariato Villa Glori per aver arrestato gli autori della violenta rissa avvenuta a Piazza Mancini nel pomeriggio di martedì 29 novembre. ai video girati da residenti che ho inoltrato anche al commissariato sono riusciti ad individuare ed arrestare i responsabili”.

Anche i commercianti che affacciano su piazza Mancini, sembrano più sollevati dalla notizia dei fermi legati alla gang sudamericana: “Speriamo sia il primo segnale forte che le Forze dell’ordine vogliono dare ai residenti della zona. Speriamo sia da monito per tutti gli altri che bivaccano e sporcano tutti i giorni, adesso aspettiamo un pattugliamento fisso delle Forze dell’ordine e un maggior controllo della Polizia Locale”.