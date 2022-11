Roma, botte da orbi in strada: calci, pugni e bottigliate a Piazza Mancini

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, a Roma, in piazza Mancini. All’improvviso una discussione tra stranieri è degenerata in rissa: urla, calci e bottigliate hanno “animato” il capolinea dei bus. La scena – come riporta il Messaggero – è stata ripresa da una residente, che si è affacciata alla finestra e, con il cellulare, ha testimoniato l’ennesima rissa avvenuta in zona.

“Erano stranieri, probabilmente sudamericani, perché parlavano in spagnolo”, ha raccontato la donna. “Hanno iniziato a prendersi a bottigliate: una rissa incredibile sotto gli occhi di tutti, in pieno giorno”.

Accampamenti in strada

Nella piazza ci sono diversi accampamenti di senzatetto. il degrado è sotto gli occhi di tutti, con accumuli di sporcizia, bottiglie di birra e rifiuti sparsi. E proprio quelle bottiglie oggi sono state usate come armi, spaccate e lanciate uno contro gli altri. Fortunatamente non sono stati colpiti passanti. Ma i residenti hanno paura. E sono stanchi del degrado della zona. I giardini accanto alla piazza, infatti, sono ormai alla mercé di persone che li usano come se fossero bagni pubblici, facendo i propri bisogni all’aperto. Senza contare lo spaccio di droga, i furti e gli scippi.

Il video girato dalla residente mostra la rissa che prosegue anche sui binari, fortunatamente liberi, in quanto il tram attualmente non passa a causa della sospensione del servizio a causa degli scavi in Piazza Ungheria.

Mancanza di controllo

Sulla vicenda si è espresso il consigliere del II municipio Francesco De Salazar. Per il consigliere di Fratelli d’Italia la situazione è notevolmente peggiorata rispetto al passato. infatti fino a qualche tempo fa le risse succedevano solo “a notte fonda e nei giardini, invece ora avvengono pure in pieno”, afferma. Di conseguenza, “i residenti del quartiere chiedono un controllo maggiore da parte delle Forze dell’ordine e della Polizia Locale”. Ma non solo. Quello che gli abitanti chiedo alle istituzioni è un’ordinanza anti alcool che sia in vigore a Piazza Mancini zone limitrofe.

De Salazar lo scorso anno era riuscito a ottenere, grazie al distretto Salario Parioli e il Commissariato di Villa Glori, dei pattugliamenti fissi della polizia. Ma adesso non ci sono più i controlli costanti e il risultato è il degrado in preoccupante aumento. “Andrebbero ripristinate le volanti – afferma il consigliere, l’estate del 2021 fecero diversi blitz”.