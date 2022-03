C’è Posta per Te, Silvia Toffanin sostituirà Maria De Filippi? Ecco cosa sappiamo

C’è Posta per Te: in arrivo tante novità e cambiamenti per uno dei programmi più seguiti di sempre. Sembrerebbe che Silvia Toffanin possa approdare al programma. Il suo agente, che cura anche altri importanti personaggi come Michelle Hunziker, Ilary Blasi, J-Ax, Ambra Angiolini, Nicola Savino e Francesco Monte, sta spingendo molto per inserire sempre di più la 42enne nello showbiz italiano.

Silvia Toffanin sostituisce Maria De Filippi?

La domanda, quindi, è: sarà Silvia Toffanin l’erede dell’amatissima Maria De Filippi? Quest’ultima ha sempre apprezzato molto la conduttrice, tanto che fu lei stessa a proporle il timone di programmi quali Amici Celebrities e Temptation Island Vip. All’epoca Silvia rifiutò per restare a Verissimo, ma ora la situazione potrebbe cambiare. Sembrerebbe che a premere in tale senso sia anche Pier Silvio Berlusconi, compagno della Toffanin e padre dei suoi due figli (ne parlarono il settimanale Nuovo e Dagoscopia).

C’è Posta per Te è il prossimo step?

Il futuro per l’ex showgirl è più che mai roseo: ovviamente non può avvenire tutto dall’oggi al domani, ma i presupposti sono buoni. Sono quindici anni che conduce Verissimo, ma, ultimamente, si sta muovendo anche in altri ambiti, per esempio a Striscia la Notizia: Michelle Impossible, oppure al posto di Barbara D’Urso a Domenica Live. Non resta che attendere la prossima mossa: la Toffanin sostituirà davvero Maria De Filippi?

