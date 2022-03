Anticipazioni Amici 21, Daily 17 marzo 2022: riassunto, spoiler e ultime novità dal pomeridiano

Anticipazioni Amici 21: cosa è successo nel pomeridiano? Cosa pensano i ragazzi e come evolveranno i rapporti? Con i professori ci saranno discussioni? Nell’attesa di sapere cosa accadrà rivediamo insieme il riassunto di ieri, 16 marzo 2022. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 alle 16.10, subito dopo Uomini e Donne.

Riassunto di ieri: i cantanti

Rudy Zebi lancia un nuovo guanto: si sfideranno LDA e Alex. Ma su cosa sarà questo confronto? Sulla scrittura delle barre e sulla comprensione di quello che si scrive. L’opera scelta è “Che sarà” dei Ricchi e Poveri. I ragazzi non hanno mancato di dire la loro e se LDA ritiene che si tratti di uno scontro equo, Alex invece non è d’accordo: si tratta di una prova, a suo dire, che favorisce il rivale. Ritorna poi alla carica alla Pettinelli, prendendo di punta gli allievi di Lorella Cuccarini: secondo l’insegnante Aisha non è mai “frizzante”.

Riassunto di ieri: ballerini

Ma non solo canto: in arrivo una nuova sfida anche per il ballo. A promuoverla è stato Raimondo Todaro: l’insegnante vuole vedere un confronto tra Nunzio e Leonardo. I ragazzi saranno affiancati da Serena e Carola e la coreografia sarà quella di una samba. E’ la volta poi di Michele: il giovane viene convocato in sala prove per una dolce sorpresa, una lettera dei genitori che lo fa emozionare. Michele pala con sua madre e il momento è toccante, arrivando davvero a smuovere gli animi quando suo padre gli dice di essere fiero di lui.

