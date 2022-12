Sanremo Giovani 2023, chi sono i 6 vincitori? I nomi, ecco chi va al Festival

Sanremo Giovani 2023, ecco chi sono i sei vincitori, quelli che parteciperanno alla kermesse musicale più amata di sempre. Che prenderà il via il prossimo 7 febbraio e che vedrà alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, Amadeus. Il 16 dicembre, in attesa di quello che accadrà sul palco dell’Ariston, è ondata in onda la finalissima di Sanremo Giovani: 12 i talenti che si sono esibiti, ma solo 6 di loro sono stati selezionati dalla giuria. E hanno ottenuto il ‘pass’ per gareggiare insieme ai big della musica italiana.

Chi sono i 6 vincitori di Sanremo Giovani 2023

Ben 12 i talenti che venerdì 16 dicembre sono saliti sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo. Solo 6, però, sono stati selezionati dalla giuria, composta dalla commissione musicale e dal voto di Amadeus, e riusciranno a partecipare alla kermesse, quella vera e propria che prenderà il via il prossimo 7 febbraio. Chi avrà ottenuto questo privilegio? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo i nomi dei finalisti e delle loro canzoni:

Colla Zio con Asfalto

Fiat 131 con Pupille

Gianmaria con La città che odi

Giuse The Lizia con Sincera

Maninni con Mille Porte

Mida con Malditè

Noor con Tua Amelie

Olly con L’anima balla

Romeo & Drill con Giorno di scuola

Sethu con Sottoterra

Shari con Sotto voce

Will con Le cose più importanti

I sei vincitori sono:

Shari

gIANMARIA

Colla Zio

Sethu

Will

Olly

Chi sono i big di Sanremo 2023

Sei dei giovani, quindi, andranno ad ampliare il cast di Sanremo 2023, che è stato svelato poche settimane fa dallo stesso Amadeus in diretta su Rai 1. Ecco chi sono i cantanti che vedremo a febbraio all’Ariston:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Di Martino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

A loro, che sono 22, si vanno ad aggiungere i 6 vincitori di Sanremo Giovani. E tra questi, quindi, si nasconde il vincitore. E il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti ‘musicali’ più amati e seguiti dagli italiani si può attivare.